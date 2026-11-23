En el marco del Día del Dirigente Deportivo Entrerriano, que se celebró este lunes 23 de noviembre, el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas (FECYED), Hugo Grassi, dialogó con Elonce sobre la situación de las instituciones deportivas, las dificultades económicas y el trabajo cotidiano de quienes sostienen los clubes de la provincia.

La fecha fue instituida mediante la Ley Provincial 10.179, sancionada en 2012, como reconocimiento a la tarea de los dirigentes deportivos. Grassi destacó la importancia de esta conmemoración y consideró que permite visibilizar una labor que muchas veces pasa inadvertida.

“Los dirigentes trabajamos muchísimo para sostener a los clubes y al deporte en general, y somos a veces los menos reconocidos”, expresó. En ese sentido, valoró que Entre Ríos cuente con una jornada específica para reconocer el compromiso de quienes participan en la conducción y el funcionamiento de las instituciones.

La situación económica de los clubes entrerrianos

Al analizar el presente de las entidades deportivas, Grassi reconoció que las dificultades económicas también afectaron al sector, principalmente por la disminución de socios, los costos de funcionamiento y las dificultades para participar en competencias.

“Ha habido una baja muy importante en la cantidad de socios y en las actividades que hemos tenido”, señaló. Explicó que algunas instituciones debieron suspender temporalmente su participación en asociaciones y ligas porque no podían afrontar los gastos correspondientes.

Sin embargo, resaltó un dato que consideró fundamental: “Lo importante de todo esto es que no se nos ha cerrado ningún club en la provincia”. Según indicó, algunas entidades lograron retomar sus actividades después de reorganizar sus recursos, mientras otras continuaron realizando esfuerzos para sostener las competencias.

El desafío de mantener las instalaciones deportivas

El presidente de FECYED explicó que, ante las dificultades económicas, las instituciones priorizaron la continuidad de las actividades deportivas, mientras que algunas obras de infraestructura quedaron postergadas.

“Lo que venimos haciendo en este último tiempo es sostener las actividades deportivas y por ahí se nos ha atrasado un poco la parte edilicia”, manifestó.

En ese contexto, destacó la puesta en marcha de la Ley de Mecenazgo como una herramienta que podría contribuir a recuperar proyectos de infraestructura. Explicó que los clubes deberán elaborar iniciativas y buscar empresas dispuestas a acompañarlas.

“Todas esas obras que han quedado atrasadas las podemos recuperar”, sostuvo. Además, consideró importante que este mecanismo pueda mantenerse en el tiempo como una política de apoyo al deporte.

“El dirigente trabaja de lunes a lunes”

Durante la entrevista, Grassi hizo especial hincapié en las tareas que desarrollan los dirigentes, independientemente del tamaño de las instituciones que representan.

“Acá nosotros no hacemos diferencia si hay un club grande o un club chico. Acá el dirigente trabaja de igual manera”, afirmó.

Explicó que la organización de un encuentro deportivo requiere numerosas gestiones previas, desde garantizar la presencia de los jugadores y contratar seguros hasta acondicionar las instalaciones y coordinar los traslados.

“El dirigente trabaja de lunes a lunes, no tiene descanso”, remarcó. Señaló que, mientras los socios y espectadores disfrutan de un partido durante algunas horas, quienes conducen las instituciones deben atender permanentemente cuestiones administrativas, deportivas y organizativas.

Gestiones y beneficios para las instituciones

Grassi también destacó los avances logrados mediante el diálogo entre la federación y las autoridades provinciales, especialmente en materia de trámites administrativos.

Uno de los cambios que mencionó fue la posibilidad de presentar documentación de asambleas de manera digital a través del portal provincial, evitando que los representantes de clubes del interior deban trasladarse para completar gestiones ante Personas Jurídicas.

Asimismo, aseguró que la federación mantiene una buena relación con distintas áreas del Gobierno entrerriano, lo que permite canalizar inquietudes vinculadas con el deporte, la energía y el funcionamiento institucional.

Un homenaje en Diamante y los desafíos para 2027

En cuanto a las próximas actividades, Grassi adelantó que la federación prepara la séptima edición del homenaje provincial a los dirigentes deportivos, prevista para diciembre en Diamante, con representantes de instituciones de distintos puntos de Entre Ríos.

También informó que trabajan a nivel nacional en una iniciativa legislativa destinada a simplificar las exigencias administrativas para los clubes.

“Estamos trabajando en una ley para que facilite a los clubes el tipo de documentación y papelería, que no nos traten como una empresa privada o como una empresa con fines de lucro”, explicó. Recordó que las entidades deportivas son organizaciones sin fines de lucro y consideró necesario contemplar esa condición en las regulaciones.

Finalmente, dedicó un reconocimiento especial a quienes colaboran diariamente con las instituciones sin integrar necesariamente sus comisiones directivas.

Se celebra hoy el día del dirigente deportivo entrerriano

“A lo mejor no hace falta estar en la comisión directiva para ser dirigente. A veces, el que corta el pasto es más dirigente que los que están dentro de la comisión directiva”, reflexionó.

Grassi cerró la entrevista con un saludo a todos los dirigentes deportivos entrerrianos y destacó el compromiso de quienes sostienen los clubes, especialmente en las pequeñas localidades de la provincia.