REDACCIÓN ELONCE
El torneo de fútbol infantil Diego Maradona comenzó este sábado en el Complejo Municipal Barrio El Sol, con la participación de 180 niños y niñas. La propuesta es gratuita, busca promover la inclusión a través del deporte y reúne donaciones para las familias afectadas por la creciente del río Paraná
El torneo de fútbol infantil Diego Maradona comenzó este sábado en el Complejo Municipal Barrio El Sol, de Paraná, con la participación de 180 niños y niñas de distintos barrios. La competencia, organizada por la Liga Infantil Los Gurises del Barrio, había sido postergada en varias oportunidades debido a las lluvias y finalmente pudo ponerse en marcha con una jornada dedicada al deporte, la integración y la solidaridad.
La iniciativa surgió del trabajo conjunto de referentes barriales que buscaron generar oportunidades deportivas para chicos que no cuentan con los recursos necesarios para asistir a clubes. Además de los encuentros de fútbol, la jornada incluyó una campaña de recolección de alimentos, ropa y elementos de higiene destinados a familias afectadas por la creciente del río Paraná.
En diálogo con Elonce, Evelina Kloster, integrante de la organización, expresó su satisfacción por el comienzo de la competencia. “Veníamos postergándolo por la lluvia y por suerte hoy es un hermoso día para que los gurises puedan jugar al fútbol”, manifestó. También agradeció el acompañamiento del municipio, la Secretaría de Deportes, la Viceintendencia y las autoridades del complejo.
Una liga que nació para brindar oportunidades a los chicos
La propuesta comenzó a gestarse a partir de las necesidades detectadas por referentes de distintos barrios de Paraná. Según explicaron sus impulsores, el objetivo fue ofrecer un espacio gratuito donde los niños pudieran practicar fútbol, compartir experiencias y mantenerse vinculados a actividades recreativas.
Kloster destacó el compromiso de quienes trabajan diariamente en los barrios y señaló que la iniciativa nació de “los compañeros que todos los días le ponen el cuerpo a pelearle a la droga, a darle de comer a los gurises y a pensar que es necesario un espacio para que estén acá y no en la calle”.
Por su parte, Carlos Zárate, integrante y socio fundador de la Liga Infantil Los Gurises del Barrio, explicó a Elonce las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder a instituciones deportivas. “Lo que notábamos en los barrios es que los chicos no tienen la posibilidad de pagar una cuota del club, entonces se les hace imposible poder desarrollarse deportivamente”, sostuvo.
Participan 180 niños y niñas de diferentes edades
El campeonato reúne a aproximadamente 180 participantes y contempla categorías desde los cuatro y cinco años. Entre ellas se encuentran las correspondientes a los nacidos en 2019 y 2020, además de las divisiones mayores de 2012, 2013 y 2014.
Zárate destacó que el proyecto busca acompañar el crecimiento de los participantes más allá de los resultados deportivos. “Albergamos a 180 gurises que tienen la oportunidad de demostrar, practicar deporte y el compañerismo, que tanto ayuda a las personas”, expresó.
Otro aspecto importante de la competencia es que los equipos son mixtos, por lo que niños y niñas comparten los partidos. Los organizadores destacaron la participación de las chicas y el entusiasmo que demostraron durante los encuentros.
Una campaña solidaria para las familias inundadas
Además de la actividad deportiva, la Liga Infantil Los Gurises del Barrio puso en marcha una colecta para colaborar con las familias que atraviesan dificultades por la creciente del río Paraná.
“Estamos juntando víveres, alimentos y ropa para toda la gente que la está pasando realmente mal, la gente que está inundada. Hay familias enteras que han perdido toda su casa. Lamentamos muchísimo”, relató Zárate.
Las personas interesadas en colaborar pueden acercar alimentos no perecederos, ropa, calzado y elementos de higiene al Complejo Municipal Barrio El Sol. Los organizadores explicaron que las donaciones serán trasladadas a los sectores costeros afectados por la inundación.
Un campeonato gratuito que busca padrinos
La organización remarcó que el torneo se sostiene mediante el esfuerzo de los referentes barriales y que ninguna familia debe pagar para participar de las actividades.
“Esto es cero pesos. No le cobramos nada ni al equipo de fútbol, ni a los papás, ni el ingreso de los familiares que vienen a hinchar por los chicos”, aseguró Zárate.
En ese sentido, explicó que actualmente buscan padrinos y colaboradores que puedan aportar recursos para garantizar la continuidad del proyecto. Quienes deseen comunicarse con la organización pueden hacerlo a través de Instagram, donde se encuentran como Liga Infantil Los Gurises del Barrio.
El acompañamiento del municipio a la iniciativa
La directora del Complejo Municipal Barrio El Sol, Lorena Murador, destacó la importancia de recibir una propuesta deportiva impulsada por referentes comunitarios y aseguró que el municipio continuará acompañando este tipo de actividades.
“Para nosotros es gratificante dar respuesta, como pide nuestra intendenta Rosario Romero, a los vecinos, a los clubes y a estos referentes barriales que han tenido esta iniciativa tan linda de contención para nuestros gurises”, expresó.
Murador explicó que se realizaron distintas reuniones para coordinar el campeonato y facilitar el uso de las instalaciones. “En todo lo que podamos colaborar desde el municipio lo vamos a hacer siempre. Es una alegría enorme recibirlos”, afirmó.