Los ríos Paraná y Uruguay presentan niveles estables o en descenso en los puertos entrerrianos incluidos en el último informe de Prefectura Naval Argentina. Después de la creciente de los últimos días, los registros de este sábado 21 de noviembre muestran una moderación en el comportamiento del agua.

En la costa del Paraná, esa evolución todavía convive con alturas superiores a las referencias de evacuación en cinco ciudades. La Paz, Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria permanecen por encima de esos umbrales.

Las mediciones corresponden a distintos horarios de la madrugada y la mañana. Las variaciones informadas también comprenden intervalos diferentes, por lo que deben leerse según el registro de cada puerto.

La Paz baja, pero sigue por encima del nivel de evacuación

En La Paz, el río marcó 6,16 metros a las 6, un centímetro menos que tres horas antes. La altura se encuentra apenas por encima de los 6,15 metros establecidos como referencia de evacuación.

Santa Elena registró 6,30 metros a la medianoche, con una disminución de un centímetro en doce horas. En ese puerto, el agua permanece por debajo del nivel de alerta, fijado en 6,90 metros.

En Hernandarias, la medición de las 6 fue de 6,33 metros, sin cambios respecto del registro anterior. La marca supera los 6 metros correspondientes al nivel de evacuación.

Paraná, Diamante y Victoria mantienen alturas elevadas

En la ciudad de Paraná, el registro de las 8 fue de 5,68 metros, con comportamiento estacionario durante las dos horas anteriores. El umbral de evacuación para ese puerto está establecido en 5 metros.

Diamante también mostró estabilidad, con una altura de 5,86 metros a las 6. La medición continúa por encima de los 5,50 metros previstos como referencia de evacuación.

En Victoria, el Paraná se mantuvo en 5,10 metros, según la lectura de las 6. El nivel de evacuación está fijado en 4,90 metros, por lo que el agua permanece veinte centímetros por encima.

Descensos en Federación, Concordia y Colón

Sobre el río Uruguay, Federación registró 2,93 metros a la medianoche, cuatro centímetros menos en doce horas. Concordia presentó una altura de 6,26 metros, con un descenso de ocho centímetros en el mismo intervalo.

En Puerto Yeruá, la marca fue de 5,90 metros, seis centímetros por debajo del registro previo. Colón mostró una disminución de 36 centímetros en doce horas y quedó en 3,83 metros, por debajo de su nivel de alerta de 7,10 metros.

Concepción del Uruguay registró 3,10 metros, tras bajar dieciocho centímetros, y Paranacito se ubicó en 1,48 metros, con una reducción de diecisiete centímetros. Ambas mediciones corresponden a la medianoche y permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta.