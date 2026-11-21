La decisión responde a la preocupación por el crecimiento de esta población

El Gobierno de Colombia puso en marcha un plan para controlar la población de hipopótamos descendientes de los ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente en el país durante la década de 1980. La primera etapa contempla la aplicación de eutanasia química a 10 animales seleccionados por su comportamiento agresivo y el riesgo que representan para las personas.

La iniciativa comenzó el miércoles 18 de noviembre en el departamento de Antioquia y forma parte de una estrategia nacional que incluye otras medidas, como la esterilización, el confinamiento y el traslado de ejemplares a otros lugares.

Actualmente, se estima que hay entre 250 y 260 hipopótamos en Colombia. Las autoridades ambientales buscan frenar su reproducción y evitar que la población continúe expandiéndose sin control.

Por qué Colombia decidió aplicar la eutanasia a los hipopótamos

La decisión responde a la preocupación por el crecimiento de esta población y los riesgos que representa para las comunidades cercanas a los lugares donde habitan.

Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), explicó que los 10 animales seleccionados presentan niveles de agresividad superiores a los del resto de la manada.

“Están poniendo en peligro la vida de las personas”, advirtió el funcionario al referirse a los ejemplares que serán intervenidos.

Además, señaló que el crecimiento de la población afecta la biodiversidad y los ecosistemas locales, debido a que los animales se acercan cada vez más a las zonas habitadas.

“Hay un crecimiento exponencial y cada vez afecta más la biodiversidad, los ecosistemas y, por supuesto, al estar más cercanos a la población, ponen en riesgo la vida humana”, precisó.

Cómo será el procedimiento de eutanasia

El operativo forma parte de un plan piloto que tendrá una duración de cinco meses. Durante ese período, las autoridades trabajarán con distintos métodos de control poblacional, según las características de cada grupo de animales.

Para los 10 hipopótamos seleccionados se aplicará eutanasia química mediante el uso de etorfina, un fármaco que será administrado después de un procedimiento de sedación.

La captura se realizará en sectores cercanos al río Nare, donde los especialistas deberán detectar el momento en que los animales salen del agua para inmovilizarlos.

El protocolo también contempla medidas especiales para la disposición de los cuerpos, que deberán ser enterrados en fosas de hasta cinco metros de profundidad o incinerados en instalaciones habilitadas. Esto busca evitar que los medicamentos utilizados provoquen intoxicaciones en otros animales.

De dónde surgieron los hipopótamos de Pablo Escobar

La presencia de estos animales en Colombia se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar introdujo cuatro hipopótamos en su propiedad, la Hacienda Nápoles, para formar parte de su zoológico privado.

Después de la muerte del narcotraficante, en 1993, los animales quedaron librados a su suerte y comenzaron a reproducirse sin controles. Con el paso de los años, se expandieron por distintas zonas del río Magdalena.

La población pasó de cuatro ejemplares en 1994 a cerca de 60 en 2008 y llegó a unos 220 en 2022. Actualmente, las estimaciones oficiales ubican la cifra entre 250 y 260 animales.

Los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora en Colombia, debido a su impacto sobre los ambientes naturales y la falta de depredadores que regulen su reproducción.

Advierten que podrían llegar a 450 ejemplares

Las autoridades ambientales alertaron que, si no se implementan medidas de control, la población podría alcanzar entre 400 y 450 animales en los próximos cinco años.

“Si no tomamos acciones hoy, en cinco años no van a ser 260 individuos, sino 400 o 450”, advirtió Valencia.

El plan contempla una inversión de hasta 1,7 millones de dólares y busca combinar distintas estrategias para reducir el impacto ambiental y evitar nuevos conflictos entre los animales y las comunidades.

La iniciativa también generó debate por el uso de la eutanasia como herramienta de control de una especie que, aunque fue introducida por el narcotraficante, lleva décadas reproduciéndose en territorio colombiano.