Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, y el festejo también se trasladó a las redes sociales. Los hinchas celebraron el título con una catarata de memes que tuvieron como protagonistas a varios jugadores del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La conquista internacional, que puso fin a una sequía de 18 años sin títulos continentales, generó todo tipo de reacciones entre los simpatizantes. Las actuaciones de Facundo Herrera, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa concentraron buena parte del humor futbolero.

Jagger Herrera, en modo Puyol

Uno de los principales protagonistas de los memes fue el juvenil Facundo Jagger Herrera, quien tuvo una destacada actuación en la defensa de Boca durante la final.

Su rendimiento y personalidad dentro de la cancha despertaron comparaciones con históricos defensores del fútbol internacional, entre ellos el español Carles Puyol. Los usuarios destacaron la seguridad del joven futbolista y su capacidad para responder en una definición continental pese a su corta trayectoria en Primera División.

El apodo Jagger también alimentó las publicaciones, con referencias al cantante de los Rolling Stones y distintas imágenes que circularon durante los festejos.

Sebastián Villa y su participación en el segundo gol

Otro de los jugadores que se llevó buena parte de las menciones fue Sebastián Villa. El colombiano fue clave en la jugada que terminó con el segundo gol de Boca, convertido por Miguel Merentiel a los 48 minutos.

Su velocidad y los desbordes por la banda izquierda generaron comparaciones con grandes figuras del fútbol mundial. Los hinchas lo representaron en modo Neymar, en referencia a su habilidad para superar rivales y generar peligro en ataque.

Ascacibar y Merentiel también estuvieron entre los memes

Santiago Ascacibar fue otro de los grandes protagonistas de la final. El mediocampista abrió el marcador a los 16 minutos, después de que le anularan un gol por posición adelantada en el comienzo del encuentro.

Su potencia y capacidad goleadora motivaron comparaciones con Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City.

Miguel Merentiel, en tanto, protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera parte. El uruguayo desperdició una oportunidad clarísima frente al arco prácticamente vacío, una situación que rápidamente se convirtió en material para las bromas de los hinchas.

Sin embargo, el delantero tuvo revancha en el complemento y convirtió el 2 a 0 definitivo. Así, pasó de ser uno de los blancos de las cargadas a convertirse en uno de los héroes de la consagración.

Los memes de Boca campeón de la Copa Sudamericana

El triunfo ante Atlético Mineiro y la tercera conquista de Boca en la historia de la Copa Sudamericana desataron una celebración que también tuvo su versión humorística en internet.

Las publicaciones reflejaron las emociones de la final, las jugadas más llamativas y las actuaciones individuales que marcaron la consagración del equipo argentino.

La creatividad de los hinchas volvió a demostrar que, además de los festejos en la cancha, las redes sociales son otro escenario donde se viven las grandes finales del fútbol.