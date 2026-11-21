Boca, flamante campeón de la Liga Profesional en Argentina, va por un nuevo título ante el equipo brasileño en Barranquilla. Con la inclusión de Tomás Aranda, el mediocampista vuelve a ser titular tras su lesión.
Boca ya tiene la formación definida para enfrentar este sábado a Atlético Mineiro, en la final de la Copa Sudamericana que se disputará desde las 19.30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo y sorprendió con la inclusión de Tomás Aranda desde el arranque, en lugar de Alan Velasco.
El juvenil surgido de las inferiores xeneizes acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque.
Aranda volvió a jugar a fines de agosto y desde entonces acumuló apenas 60 minutos en dos encuentros: disputó 26 minutos frente a Defensa y Justicia y otros 34 ante Banfield, por la Copa Argentina. Pese a esa falta de continuidad, Arruabarrena confía en que pueda aportar elaboración y conexión con Leandro Paredes y los delanteros.
La otra modificación respecto del equipo que viene de golear a Banfield será el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo, en reemplazo de Malcom Braida. El defensor dejó atrás la fatiga muscular que lo había marginado del último compromiso.
De esta manera, Boca saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena
El partido comenzará a las 19.30 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano, que reabrirá tras nueve meses de obras con una nueva capacidad para 65.000 espectadores.
Leandro Paredes, líder futbolístico de Boca, busca su primera estrella internacional en el club con un equipo que también tiene como figuras a Álvaro Montero, Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel y jóvenes surgidos del club.
Boca no sale campeón en el plano internacional desde 2008 cuando le ganó a la Recopa a Arsenal.
El ganador de la final se llevará un premio de 10 millones de dólares, la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027 y el boleto para la Libertadores del próximo año, aunque el Xeneize ya tiene el acceso asegurado a esa edición.