Buscan a un joven que salió de Santa Fe y no llegó a Paraná.

La búsqueda de Cristian Gabriel Romero, un joven de 27 años, se inició luego de que su familia denunciara que salió de la localidad santafesina de Sunchales con destino a Paraná, pero nunca llegó al lugar donde lo esperaba su madre. La denuncia fue radicada el miércoles 18 de noviembre ante la Comisaría Nº 16 de Bovril, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz.

Según la información policial, el joven se retiró de la vivienda de su padre, ubicada en Sunchales, el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Presuntamente, tenía previsto abordar un colectivo de la empresa Cooptal para trasladarse hasta la capital entrerriana.

Su madre, Ana María Villalba, de 55 años, lo esperaba en la Terminal de Ómnibus de Paraná. Sin embargo, Cristian nunca llegó al lugar acordado y desde entonces se desconoce su paradero.

Las características del joven desaparecido

De acuerdo con los datos aportados por la familia, Cristian Gabriel Romero es de tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello corto de color castaño claro y ojos verdes.

Como seña particular, posee un tatuaje en el hombro izquierdo con el nombre "Francesca", característica que podría resultar importante para su identificación.

La denunciante indicó que desconoce qué vestimenta llevaba su hijo cuando salió de la vivienda de su padre. También manifestó preocupación por su situación personal y señaló que atraviesa problemas de consumo de sustancias.

Investigan si llegó a abordar el colectivo

Uno de los interrogantes de la búsqueda es determinar si el joven efectivamente subió al transporte que debía trasladarlo desde Sunchales hasta Paraná.

Su madre manifestó que no tiene certezas sobre ese desplazamiento y planteó la posibilidad de que nunca haya abordado el colectivo. Asimismo, indicó que tampoco regresó al domicilio paterno.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones policiales para establecer su ubicación y esclarecer qué ocurrió después de que se retirara de la vivienda familiar.