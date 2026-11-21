Dos viviendas y un automóvil resultaron dañados por disparos efectuados desde una motocicleta en Paraná. El ataque ocurrió durante la noche del viernes y no dejó personas lesionadas, según la información policial.

En el vehículo, una moto tipo enduro de color blanco, viajaban dos personas. El reporte señala que ingresaron desde avenida Ramírez hacia calle Pringles y dispararon contra una casa situada a pocos metros de la esquina.

Luego continuaron por Pringles y efectuaron disparos contra otra propiedad, ubicada a la altura del 300. La Policía intervino tras ser comisionada por la Sala de la División 911.

Hallaron impactos en las viviendas y en un automóvil

Los efectivos constataron daños por los disparos en ambas propiedades. También encontraron impactos en un Peugeot 308 que estaba estacionado en el lugar.

Pese a los daños materiales, no se registraron heridos en ninguno de los dos puntos atacados. La información difundida no precisó cuántos disparos se realizaron ni qué tipo de arma se utilizó.

Imagen de archivo.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría jurisdiccional de Paraná. Los agentes trabajaron con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Policía Científica.

Analizan cámaras para identificar a los responsables

Las tareas se desarrollaron bajo las directivas de la fiscalía en turno. Durante la intervención se secuestraron elementos de interés para la investigación, aunque no se detallaron sus características.

Los investigadores analizan registros fílmicos para intentar identificar a los ocupantes de la moto. Por el momento, no se informaron detenciones ni se estableció públicamente el motivo del ataque.

La misma calle de Paraná había registrado un episodio similar el miércoles 23 de septiembre, cuando se efectuaron disparos desde una motocicleta contra una propiedad. No se confirmó que exista una relación entre aquel hecho y los ataques de este viernes.