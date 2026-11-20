El juicio por el choque en el que murieron cuatro integrantes de una familia de Concordia en Federación ya tiene fecha confirmada. El debate judicial se desarrollará los días 22, 23, 24, 25 y 26 de abril de 2027, casi tres años después del siniestro vial ocurrido el 2 de abril de 2024 sobre la Ruta Provincial 44, en el acceso a la ciudad de Federación.

La novedad fue confirmada este viernes 20 de noviembre por el abogado querellante Ernesto Figún, quien representa a las víctimas y sus familiares. El letrado había reclamado durante los últimos años que el expediente avanzara hacia la instancia de juicio, luego de distintas demoras en la tramitación judicial.

La tragedia provocó la muerte de Octavio Telliz, Daniela Dos Santos y sus dos hijos, Ian y Ariana, quienes viajaban en un Volkswagen Fox rumbo a Concordia cuando fueron impactados frontalmente por un Chevrolet Cruze conducido por un adolescente que tenía 16 años al momento del hecho.

Cómo ocurrió la tragedia vial en Federación

El siniestro se produjo alrededor de las 22 del martes 2 de abril de 2024, sobre la Ruta Provincial 44, en uno de los accesos a Federación.

La familia Telliz-Dos Santos regresaba a Concordia cuando su automóvil colisionó frontalmente con un Chevrolet Cruze. El segundo vehículo era conducido por un adolescente de 16 años, quien viajaba acompañado por una joven de 15 años que sufrió lesiones menores.

De acuerdo con los elementos mencionados durante la investigación, los peritajes apuntaron a una presunta invasión del carril contrario y a la elevada velocidad a la que circulaba el Chevrolet Cruze. Estas circunstancias formaron parte de las cuestiones investigadas para establecer las responsabilidades por el choque.

Las cuatro víctimas de la familia Telliz-Dos Santos

El impacto tuvo consecuencias fatales para todos los integrantes de la familia concordiense.

Octavio Telliz, de 33 años, quien se desempeñaba como efectivo de la Prefectura Naval Argentina, murió en el lugar del siniestro. Su hijo Ian Telliz, de aproximadamente ocho años, también falleció como consecuencia del choque, señaló Radio City.

Daniela Dos Santos, de 30 años, fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permaneció internada debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, murió días después. La última sobreviviente fue Ariana Telliz, de cinco años, quien permaneció hospitalizada en estado crítico. La niña falleció el 14 de abril de 2024, doce días después del siniestro, y su muerte confirmó la pérdida de los cuatro integrantes de la familia.