En el marco de una investigación por narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de Colón llevó adelante un allanamiento en la localidad de San José, donde se secuestraron estupefacientes fraccionados en dosis.

La medida judicial se concretó durante la noche del martes, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles D. Morard y Dr. Bard, en el barrio El Brillante, y se extendió hasta las primeras horas de este miércoles.

El operativo contó con la colaboración del Grupo Especial Colón.

Como resultado de la intervención, se procedió al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína, acondicionados en dosis individuales y listos para su presunta comercialización, además de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad, mientras que otro fue identificado en el marco de las actuaciones que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.