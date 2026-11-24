Detuvieron a un hombre tras disparos de arma de fuego en Paraná.

Un aviso por disparos de arma de fuego motivó un procedimiento policial este martes, alrededor de las 19, en inmediaciones de las calles Simeón Vázquez y Segundo Sombra, en Paraná. El operativo culminó con la detención de un hombre de 44 años y el secuestro de municiones y una camioneta.

Según informó la Policía, cuando los efectivos arribaron al lugar, observaron al sospechoso, quien emprendió la fuga a pie al advertir la presencia de los uniformados.

(PER).

Tras una persecución, los funcionarios lograron interceptarlo sobre calle Cura Brochero. Durante la huida, el hombre descartó una bolsa que contenía municiones calibre 22, las cuales fueron recuperadas por los efectivos.

Secuestraron una camioneta y dieron intervención a la Fiscalía

En el marco del procedimiento, y con la colaboración del personal del Grupo Especial, los uniformados localizaron una camioneta Renault Kangoo que estaría vinculada al episodio investigado.

(PER).

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sospechoso fue aprehendido por el supuesto delito de abuso de arma de fuego. Asimismo, se ordenó el secuestro de las municiones y del vehículo.

También se dio intervención a personal de Policía Científica para las actuaciones correspondientes. El informe policial no precisó si se logró localizar el arma presuntamente utilizada ni las circunstancias que motivaron las detonaciones.