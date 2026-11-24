La Selección Argentina continúa a paso firme en el Mundial de Fútbol Talla Baja que se disputa en Marruecos. Este martes 24 de noviembre, el conjunto nacional goleó por 5-1 a Brasil, cerró la fase de grupos con puntaje ideal y consiguió la clasificación a los cuartos de final. El paranaense Ángel Ielpo forma parte del plantel que busca defender el título mundial.

Lucas Deamigo fue la gran figura del clásico sudamericano al convertir cuatro goles, uno de ellos con una definición de características maradonianas. Martín Antúnez completó el marcador para la Albiceleste, que comenzó en desventaja y logró revertir el resultado.

El vigente campeón del mundo terminó la primera instancia del certamen con tres victorias consecutivas, 13 goles a favor y apenas dos en contra, consolidándose como líder de su zona.

Argentina terminó invicta en la fase de grupos

El seleccionado nacional había iniciado su participación en Marruecos con una contundente victoria por 5-0 frente a Jordania, mientras que en su segunda presentación superó por 3-1 a Irak.

ARGENTINA 🇦🇷 venció 5 A 1 a BRASIL 🇧🇷 y clasificó 1º en su grupo en el Mundial de Talla Baja. https://t.co/XpwnRR3c9n — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 24, 2026

La goleada ante Brasil le permitió cerrar la fase de grupos sin derrotas y ratificar su buen desempeño en la defensa del título obtenido en 2023, cuando Argentina fue sede de la primera edición del campeonato mundial.

Ahora, el combinado nacional afrontará la etapa de eliminación directa, con el objetivo de avanzar hacia una nueva final y conseguir el bicampeonato.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de Fútbol Talla Baja

La Selección Argentina disputará los cuartos de final este jueves 26 de noviembre, desde las 16.15, hora argentina. Su próximo rival será el segundo del Grupo 4, integrado por Paraguay, Egipto, Japón y Ghana.

Paraguay y Egipto lideran esa zona con seis puntos cada uno y deberán enfrentarse en la última jornada para definir las posiciones y determinar cuál será el adversario de la Albiceleste.

En caso de avanzar, Argentina disputará las semifinales el viernes 27 de noviembre, mientras que la final está programada para el domingo 29.

Ángel Ielpo, el paranaense que logró viajar gracias a la solidaridad

Entre los integrantes del seleccionado argentino se encuentra el futbolista paranaense Ángel Ielpo, cuya participación en el Mundial de Marruecos estuvo en duda debido a las dificultades económicas para afrontar los gastos del viaje.

El deportista había anunciado que no podría formar parte de la delegación nacional. Sin embargo, una colecta solidaria y distintas colaboraciones le permitieron reunir los fondos necesarios en menos de 24 horas y cambiar sus planes.

Gracias al acompañamiento recibido, Ielpo pudo viajar a Marruecos e integrar el plantel que representa al país y que ahora se encuentra entre los ocho mejores equipos de la competencia internacional.

El gesto solidario del entrerriano Marcos Senesi

La participación argentina en Marruecos también estuvo marcada por las dificultades económicas de la delegación. Pese a las colectas y campañas realizadas, todavía faltaba cubrir uno de los pasajes.

El futbolista concordiense Marcos Senesi, junto con su familia, realizó una donación que permitió completar los fondos necesarios para que todos los integrantes del seleccionado pudieran viajar.

“Se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración”, expresó Facundo Rojas, capitán del combinado nacional, al agradecer públicamente el gesto del defensor entrerriano antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza.