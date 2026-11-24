REDACCIÓN ELONCE
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos inauguró su octava edición en el Centro Provincial de Convenciones. Autoridades y directoras artísticas anticiparon a Elonce las propuestas que podrán disfrutarse durante seis jornadas gratuitas.
La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) comenzó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con una importante convocatoria de público y una programación que, durante seis jornadas, combinará proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales, intervenciones artísticas y encuentros con realizadores.
La gala inaugural tuvo como protagonista a Glaxo, la última película del director Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi. La producción tuvo su estreno argentino en el marco del festival, con la presencia de integrantes de su elenco.
En diálogo con Elonce, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, manifestó su satisfacción por el inicio de una nueva edición y destacó la continuidad de la iniciativa como política pública provincial.
Un festival que amplió sus propuestas
“Estamos muy contentos y orgullosos de dar inicio a una octava edición del FICER. Esto es una política pública a la que el Gobierno le ha dado continuidad”, expresó Stoppello, quien destacó el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso.
El funcionario remarcó el crecimiento del encuentro cinematográfico y convocó a la comunidad a participar de las diferentes actividades previstas hasta el domingo 29 de noviembre.
“En esta oportunidad tenemos un FICER aún más amplio, más grande, con más alcance y con una programación absolutamente maravillosa. La entrada es libre y gratuita y tenemos un patio gastronómico para compartir”, señaló.
Charles Chaplin y la Orquesta Sinfónica, una propuesta inédita
Por su parte, el presidente del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, puso en valor el trabajo de las directoras artísticas del festival y la diversidad de propuestas que integraron la programación.
Una de las actividades destacadas tendrá lugar el viernes, cuando la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos forme parte de una función especial vinculada con el 90º aniversario de Tiempos modernos, la emblemática película de Charles Chaplin.
“Es la primera vez que podemos hacer coincidir la Orquesta con el FICER, así que es un hito para nosotros. Estamos muy felices por eso. Me parece que va a ser una función inolvidable”, anticipó Schonfeld a Elonce.
Una apertura a sala llena y experiencias únicas
Las codirectoras artísticas del FICER, Florencia Curi y Betania Cappato, celebraron la respuesta del público durante la jornada inaugural y compartieron sus expectativas respecto de las actividades previstas para los próximos días.
“Estamos felices. Es nuestra primera función, la película de apertura, la gala. El público nos acompañó, llenamos la sala en poco tiempo y esperamos que se siga replicando durante los próximos seis días”, expresaron.
Las responsables de la programación destacaron que el festival buscó trascender las proyecciones tradicionales mediante experiencias que permitieran establecer un vínculo entre el cine, otras disciplinas artísticas y los espectadores.
“Un festival es un evento único. Tenés que venir, no te lo podés perder porque lo que va a pasar en la sala no se va a volver a repetir”, remarcaron.
Encuentros con actores y realizadores
Además de las películas, la octava edición del FICER contará con presentaciones de bandas en vivo, performances y diferentes propuestas que reunirán al cine con otras expresiones culturales.
En ese sentido, las directoras destacaron la posibilidad de que los espectadores compartan conversaciones con actores, directores y productores, tal como ocurrió en la función inaugural de Glaxo.
“Eso es algo que un festival también te da: la posibilidad de conocer y charlar con los creadores, con los actores, directores y productores. Creo que eso entusiasma y enriquece”, señalaron a Elonce.
Un jurado de jóvenes y el esperado premio del público
La programación incluyó producciones de ficción y documentales, tanto en las competencias oficiales de largometrajes y cortometrajes como en las diferentes secciones. Entre ellas, Fronteras Abiertas reunirá películas con estrenos nacionales e internacionales.
Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de un jurado integrado por cinco jóvenes provenientes de diferentes localidades entrerrianas, quienes tendrán la responsabilidad de distinguir una producción cinematográfica desde su propia perspectiva.
“Es la primera vez que el FICER tiene cinco jóvenes de diferentes localidades de la provincia mirando las películas y haciendo valer su mirada y su voto. Ellos también van a entregar un premio”, explicaron.
Asimismo, se mantendrá el tradicional premio del público, que permitirá a los asistentes elegir sus películas favoritas mediante las urnas dispuestas a la salida de las salas.
“La gente puede venir y votar su película favorita. Se arman como hinchadas y eso está buenísimo porque es parte del folclore del festival”, concluyeron las directoras.