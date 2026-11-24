En medio de la preocupación por la creciente del río Paraná, este martes se celebró una misa en Puerto Sánchez para acompañar espiritualmente a las familias afectadas por la inundación. La iniciativa fue organizada por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Paraná y contempló la bendición de las viviendas y las herramientas de trabajo de los pescadores.

La celebración religiosa reunió a vecinos de la comunidad costera, quienes desde hace varios días trabajan en la protección de sus hogares mediante la colocación de bolsas de arena y la construcción de barreras de contención para evitar el avance del agua.

En diálogo con Elonce, José María Velázquez, integrante de la Pastoral Social, explicó cómo surgió la propuesta de llevar adelante la ceremonia en uno de los sectores afectados por la crecida.

Una misa para acompañar a las familias

“Desde la Pastoral Social hemos caminado por todos los lugares donde el agua ha golpeado: Arenales, Bajada Grande y Puerto Sánchez. Hemos hablado con Mariana Ríos y fue un pedido especialísimo celebrar una misa en este lugar”, relató Velázquez.

La actividad fue organizada junto al padre Ariel, de la parroquia San Roque, a cuya jurisdicción pertenece Puerto Sánchez, y al padre Ricardo López, asesor de la Pastoral Social.

La jornada también contó con la presencia de la imagen de la Virgen de Schoenstatt y, tras la celebración religiosa, estaba prevista la recorrida por las viviendas para impartir las bendiciones solicitadas por los vecinos.

“Se siente que uno está acompañado, que no está solo”

Mariana Ríos, referente de Puerto Sánchez, destacó la importancia del acompañamiento espiritual en momentos de incertidumbre para las familias que viven a orillas del río.

“Se siente contención, se siente que uno está acompañado, que no está solo. A pesar de las circunstancias y de las adversidades que nos toca vivir, la Iglesia está con nosotros, Cristo está con nosotros y su Santa Madre siempre nos acompaña”, expresó a Elonce.

Además, destacó la profunda devoción religiosa de los habitantes de la zona costera y recordó que en el barrio se encuentra entronizada una imagen de la Virgen María Reina Inmaculada.

El pedido de los pescadores

La vecina agradeció la presencia de los sacerdotes y de los integrantes de la Pastoral Social, quienes escucharon las inquietudes de las familias que dependen económicamente del río.

“Estamos muy emocionados y muy agradecidos de que hayan venido a celebrar esta misa y que hayan escuchado nuestra necesidad de que bendigan nuestras casas y nuestras herramientas de pesca”, manifestó.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la comunidad en la que creció: “No puedo abandonar a mis hermanos y a mis seres queridos porque este es mi lugar. Desde muy pequeña, desde guricita, entendí que en los ojos de aquel que sufre están los ojos de Jesús”.

Bolsas de arena y barreras para contener el avance del río

Durante una recorrida por Puerto Sánchez, Elonce registró la importante acumulación de camalotes sobre la costa, donde varios quinchos gastronómicos ya se encontraban afectados por el agua y la vegetación arrastrada por la corriente.

Realizan misa por las familias afectadas por la creciente en Puerto Sánchez

En tanto, trabajadores municipales levantaron terraplenes con tierra y broza para amortiguar el avance del río, mientras que los vecinos colocaron bolsas de arena en los ingresos de sus propiedades.

Al momento de la recorrida, el agua todavía no había alcanzado la calle Del Pescador. Sin embargo, las familias mantenían las medidas preventivas ante la incertidumbre por la evolución de la creciente.