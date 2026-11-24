REDACCIÓN ELONCE
El ingeniero agrónomo Nicolás Galeano analizó en Elonce el desarrollo de la campaña arrocera. Destacó las condiciones favorables para la siembra y las perspectivas comerciales, aunque manifestó preocupación por el valor del combustible y la electricidad.
La campaña arrocera en Entre Ríos comenzó con mejores perspectivas comerciales respecto del ciclo anterior, aunque los costos de producción generaron incertidumbre entre los productores. Las condiciones meteorológicas permitieron recuperar parte de la superficie prevista inicialmente, pero el área implantada permaneció por debajo de los niveles deseados.
Así lo explicó Nicolás Galeano, ingeniero agrónomo de la Cooperativa Arrocera de San Salvador, durante una entrevista realizada en el marco de la Fiesta Nacional del Arroz para Momento de Campo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
“Venimos de una campaña de precios bajos. Tenemos la expectativa de que esta sea mejor, pero sigue la incertidumbre por el gasoil y la energía”, manifestó.
Los costos de producción, la principal preocupación
El profesional señaló que el escenario internacional condicionó las proyecciones económicas del sector. En particular, mencionó las tensiones entre Estados Unidos e Irán y su incidencia sobre los valores de los combustibles.
“Son factores externos que nosotros no podemos manejar”, sostuvo. También hizo referencia al encarecimiento de los fletes marítimos, un componente que repercute sobre las exportaciones del cereal.
Ante la proximidad del período de riego, Galeano manifestó su inquietud por los gastos que demandará esta etapa del cultivo. “Hoy lo que más nos preocupa no es tanto El Niño, sino cuánto nos puede llegar a salir el combustible o la electricidad. Todavía no arrancamos el riego”, puntualizó.
La superficie sembrada superó las previsiones iniciales
Tras sucesivos ciclos en los que se redujo la superficie destinada al arroz, las condiciones meteorológicas permitieron mejorar las estimaciones de implantación.
“En un principio pensamos que iba a ser peor. Después pudimos preparar más tierra de la esperada, cambió la expectativa del productor y repuntó el área, pero seguimos por debajo de lo que nos gustaría”, explicó.
El ingeniero agrónomo destacó que los establecimientos aprovecharon un período favorable para completar las tareas agrícolas. “Tuvimos una ventana climática muy buena. En aproximadamente 21 días se preparó la tierra y se sembró. Fue mejor de lo que esperábamos”, precisó.
Mejores perspectivas tras un ciclo difícil
Los bajos precios del arroz durante la temporada anterior afectaron la ecuación económica de los establecimientos y condicionaron las decisiones de siembra.
Sin embargo, Galeano destacó la capacidad de adaptación del sector frente a las fluctuaciones del mercado y manifestó optimismo respecto de las posibilidades comerciales.
“Si bien los productores arroceros están acostumbrados a los altibajos de precios, creo que ahora estamos mejor que en la campaña pasada”, concluyó en diálogo con Elonce.