El riesgo país supera los 1100 puntos básicos por primera vez en 15 meses. Mientras el dólar oficial vuelve a aumentar y cotiza en un máximo nominal de $1610. Los tipos de cambio paralelos, además, también marcan récords.
Los mercados financieros vuelven a mostrar cautela frente a los activos argentinos. En ese contexto, el riesgo país supera los 1100 puntos básicos por primera vez en 15 meses. Mientras el dólar oficial vuelve a aumentar y cotiza en un máximo nominal de $1615. Los tipos de cambio paralelos, además, también marcan récords.
El indicador que elabora JP Morgan —que suele reflejar el humor de los inversores sobre la deuda de un país— trepa 7,4% y se ubica en 1108 puntos básicos, el nivel más alto desde septiembre de 2025.
Para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 17 de septiembre del 2025, cuando el indicador se ubicó en 1167 unidades. Desde enero, el indicador acumula un alza del 94,1% y del 40,8% en lo que va de noviembre.
La nueva suba se da en momentos en que los inversores refuerzan sus dudas sobre cómo hará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda el año próximo y sobre el futuro político de la Argentina, con las elecciones presidenciales de 2027.
Este martes, además, se conocerá el dato oficial del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) correspondiente al tercer trimestre y que puede derivar en que la economía ingrese en recesión técnica, dada la caída de 0,6% que presentó el segundo trimestre de 2026.
En Wall Street, las acciones de empresas argentinas revierten las subas iniciales y registran mayoría de números rojos. Las pérdidas estan encabezadas por YPF (-3,7%), Ternium (-3,2%) y Edenor (-2,3%).
El dólar oficial y los financieros en máximos
En tanto, el dólar oficial marca un máximo nominal, al subir $15. En el Banco Nación, operaba a $1565 para la compra y $1615 para la venta. Por su parte, el blue sube 0,8% y se vende a $1690.
En el mercado financiero también registraban números récord. El dólar MEP se negociaba a $1687,74. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) subía 4% y se negocia a $1790,74.