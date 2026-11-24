El aumento del bono a jubilados estará condicionado al sostenimiento del equilibrio fiscal, según ratificó el Gobierno nacional este martes. El refuerzo extraordinario permanece congelado en hasta $70.000 desde marzo de 2024, pese a las actualizaciones mensuales de los haberes previsionales.

La postura oficial fue comunicada por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de sus informes de gestión ante el Congreso de la Nación, mediante las respuestas remitidas por el Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con los datos oficiales, la asistencia económica alcanza a 4.768.749 jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo o sumas inferiores. El refuerzo se abona mensualmente junto con las prestaciones previsionales ordinarias.

Por qué el bono a jubilados permanece congelado

El Ejecutivo explicó que el refuerzo económico tiene características diferentes de las jubilaciones y pensiones, cuyos montos se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

"El refuerzo previsional destinado a los beneficiarios de menores ingresos es una prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales", señaló el Gobierno en el documento enviado al Congreso. Asimismo, aclaró que "no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad".

En las respuestas remitidas a las cámaras legislativas, las autoridades nacionales insistieron en que las decisiones vinculadas con el refuerzo previsional deben contemplar la disponibilidad presupuestaria, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional", remarcó el Palacio de Hacienda.