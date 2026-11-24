Un joven de 19 años fue agredido por un cliente al que le explicó que el sanitario era de uso exclusivo del personal. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad. La víctima sufrió hematomas e inflamación en las costillas.
Un empleado de un minimarket de 19 años fue atacado por la espalda por un cliente al que le había negado el acceso al baño del establecimiento. El violento episodio ocurrió el sábado por la mañana en un comercio ubicado en inmediaciones de avenida Francia y San Luis, en Rosario, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
La víctima, identificada como Elías, relató que el hecho ocurrió alrededor de las 7.15, cuando estaba por finalizar su turno laboral tras haber trabajado durante toda la noche.
Según contó, un hombre de aproximadamente 42 años ingresó al comercio y solicitó utilizar el sanitario. El trabajador le explicó que era de uso exclusivo de los empleados, sin imaginar lo que sucedería instantes después.
Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que, en un primer momento, el cliente pareció aceptar la respuesta sin generar una discusión. Sin embargo, cuando el empleado se dio vuelta para continuar reponiendo mercadería en las heladeras, lo agredió por la espalda.
“Y cuando menos me lo esperé, recibo golpe de atrás, donde el loco con mucha fuerza me pega, me lastima y no pude hacer nada”, relató el joven.
Elías manifestó su indignación por la manera en que se produjo la agresión. “Fue a traición, como un cobarde”, expresó en declaraciones difundidas por Rosario3.
🟤#telenocheRos 🚨 GOLPEARON A UN COMERCIANTE EN UN LOCAL DE FRANCIA Y SAN LUIS 📍 Un joven que trabaja en un negocio de avenida Francia y San Luis fue agredido violentamente por un cliente luego de negarle el acceso al baño, que es de uso exclusivo para empleados. 👊 Según relató el trabajador, respondió de manera amable, pero el hombre y sus acompañantes reaccionaron con golpes. La víctima aseguró que vivió un momento de mucho miedo y que el grupo parecía estar bajo los efectos del alcohol.— elTresTV (@elTresTV) November 23, 2026
El agresor huyó en una camioneta blanca
Tras el ataque, el hombre abandonó rápidamente el establecimiento. Uno de sus acompañantes ingresó brevemente al comercio, aparentemente para disculparse por lo sucedido.
Posteriormente, ambos subieron a una camioneta blanca en la que los aguardaban otras personas. El empleado intentó salir a la vereda para registrar la patente, pero el vehículo ya se había alejado.
Según la percepción del trabajador, los integrantes del grupo habrían consumido bebidas alcohólicas durante la noche. “Venían de un baile o algo de eso”, señaló.
Como consecuencia de los golpes, Elías sufrió fuertes dolores, inflamación en las costillas y hematomas. Las lesiones motivaron una consulta médica y el inicio de un tratamiento con medicamentos.
La difusión de las imágenes del ataque en las redes sociales permitió que distintas personas aportaran información y fotografías que ayudarían a identificar al presunto agresor.
El trabajador adelantó que realizaría la denuncia correspondiente y manifestó su preocupación por lo que podría haber sucedido si el atacante se hubiera encontrado con alguna de sus compañeras de trabajo.