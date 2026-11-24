Una mujer fue detenida tras ser sorprendida con 61 envoltorios de cocaína y $228.950 en efectivo, mientras que un hombre quedó supeditado a una causa por tenencia de arma de fuego. Los procedimientos se desarrollaron en dos viviendas del barrio El Pozo de la ciudad de Paraná, donde también se secuestró una planta de cannabis.

Según informó la Policía a Elonce, durante el primer allanamiento los efectivos secuestraron un short deportivo e identificaron a un hombre, quien quedó vinculado a una causa judicial por tenencia de arma de fuego.

Además, durante un palpado preventivo a una mujer que se encontraba en el domicilio, los uniformados hallaron dos medias que contenían dinero en efectivo y 61 envoltorios de nylon con una sustancia blanca.

Las pruebas realizadas sobre la sustancia arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 9,7 gramos. En tanto, el dinero incautado ascendió a $228.950.

Tras comunicar lo sucedido al fiscal en turno, se dispuso la intervención de personal de Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de la sustancia. Asimismo, la autoridad judicial ordenó la detención de la mujer.

En el marco del segundo allanamiento, los efectivos policiales secuestraron una planta de cannabis de aproximadamente 40 centímetros de altura, la cual fue entregada al personal de Drogas Peligrosas.