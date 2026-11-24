El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$400 millones para Argentina destinado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en escuelas primarias estatales. La iniciativa incluye extensión de la jornada, formación docente y fortalecimiento de los servicios de alimentación.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comunicó la aprobación a través de sus redes sociales. El financiamiento se enmarca en el Plan Nacional de Matemática, coordinado por el Gobierno nacional con las 24 jurisdicciones.

La propuesta prevé incorporar una hora diaria adicional de clase con foco en esta materia. La ampliación estará acompañada por asistencia pedagógica y recursos para fortalecer el trabajo en las aulas.

Qué escuelas serán alcanzadas por el programa

La intervención contempla unas 6.700 escuelas primarias estatales, equivalentes a cerca del 38% de los establecimientos públicos de ese nivel. Dentro de ese universo, 2.079 serán consideradas prioritarias según indicadores de vulnerabilidad socioeducativa y condiciones operativas.

En esas instituciones se ampliará progresivamente el servicio de almuerzo escolar, con una cobertura prevista de aproximadamente 154.500 estudiantes. La medida busca favorecer la permanencia durante la extensión de la jornada.

El programa también proyecta capacitar a entre 4.100 y 5.100 docentes por año. La formación y el acompañamiento estarán orientados a mejorar las estrategias de enseñanza de matemáticas.

Cómo se desembolsará el préstamo del BID

El financiamiento del BID tendrá un plazo de amortización de 25 años y un período de gracia de cinco años y medio. El horizonte previsto para los desembolsos será de cuatro años.

La operación se realizará mediante un préstamo basado en resultados. Esto significa que la liberación de fondos estará asociada al cumplimiento de metas previamente definidas y verificables.

Entre los indicadores figuran la ampliación efectiva de las horas de enseñanza, la asistencia estudiantil, el servicio de alimentación en las escuelas priorizadas y la acreditación de las capacitaciones docentes. También se contemplan materiales educativos, asistencia técnica y herramientas de seguimiento.

Una nueva etapa para fortalecer los aprendizajes

La operación constituye la segunda etapa de una línea de financiamiento destinada a fortalecer la alfabetización integral. El primer préstamo estuvo enfocado en lectura y escritura durante los primeros años de primaria.

Esta intervención se concentrará en los conocimientos de matemáticas, especialmente en el segundo ciclo. Forma parte del Compromiso Federal por la Matemática, que articula acciones nacionales con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Con la extensión del tiempo de enseñanza y el fortalecimiento docente, el programa busca mejorar los aprendizajes y reducir las diferencias entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos. Su ejecución será evaluada mediante los objetivos establecidos para el financiamiento.