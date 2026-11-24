La Copa América volvería a disputarse en Estados Unidos en 2028, con un formato que incluiría representantes de la Concacaf. Según informó TyC Sports, la sede quedó definida en la última reunión de Conmebol, pero todavía resta la comunicación oficial.

El certamen se desarrollaría entre junio y julio de ese año. De confirmarse, sería la tercera edición organizada en territorio estadounidense, después de las experiencias de 2016 y 2024.

La Selección Argentina llegará como defensora del bicampeonato obtenido en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. La próxima competencia le ofrecerá la posibilidad de buscar su tercer título consecutivo.

Por qué Estados Unidos sería nuevamente la sede

Los motivos de la elección están vinculados principalmente con factores económicos, comerciales y de infraestructura. La disponibilidad de estadios renovados después del Mundial 2026 aparece entre los argumentos señalados.

Estados Unidos ya recibió dos ediciones de la Copa América con participación de selecciones sudamericanas y de Concacaf. Esa experiencia constituye un antecedente para la organización de un nuevo torneo.

Sin embargo, aún no se difundieron las ciudades ni los estadios que albergarían los encuentros de 2028. Tampoco se conocen las fechas exactas de inicio y de la final.

Qué se sabe del nuevo formato de competencia

El esquema contemplaría la participación de representantes de Concacaf, con la intención de ampliar la competencia. Los detalles se conocerían en las próximas semanas, de acuerdo con la información difundida.

Por el momento, no se precisaron la cantidad de equipos, la distribución de los grupos ni el sistema de clasificación. La presencia de selecciones de esa confederación ya tuvo antecedentes, por lo que habrá que esperar para conocer qué modificaciones tendrá esta edición.

México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá participaron en distintas oportunidades de la Copa América. El seleccionado mexicano llegó a las finales de 1993 y 2001.

Argentina defenderá los títulos de 2021 y 2024

El antecedente más reciente en Estados Unidos terminó con la consagración argentina ante Colombia. En la final de 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 1 a 0 durante el tiempo suplementario.

Lautaro Martínez convirtió el gol que definió el campeonato. Lionel Messi, quien había salido lesionado, presenció el desenlace desde el banco de suplentes.

Antes, en la edición estadounidense de 2016, Argentina había sido subcampeona tras perder la definición frente a Chile. Ahora, a la espera del anuncio oficial, el seleccionado se prepara para conocer dónde y bajo qué formato defenderá su corona.