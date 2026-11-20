La Selección Argentina mantiene un seguimiento de futbolistas que se extiende más allá de las convocatorias de cada fecha FIFA. Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, compartió un mapa con 74 jugadores distribuidos entre el seleccionado mayor y las categorías juveniles.

El analista de video y ayudante táctico publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, como parte de un registro de la semana de trabajo en el predio de Ezeiza. Entre esas fotografías apareció el esquema que organiza a los jugadores por categoría y posición.

El listado reúne a 28 futbolistas de la Mayor, 24 de la Sub 20 y 22 de la Sub 17. La distribución permite observar cómo se estructura parte del trabajo de captación y evaluación de la Albiceleste.

Cómo se distribuyen los jugadores que sigue el cuerpo técnico

En el apartado correspondiente a la Mayor aparecen cuatro arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros. Allí conviven futbolistas con experiencia internacional y otros que buscan consolidarse dentro de la Selección Argentina.

La Sub 20 cuenta con cuatro arqueros, ocho defensores, siete volantes y cinco atacantes. En la Sub 17, en tanto, figuran tres guardametas, ocho defensores, siete mediocampistas y cuatro delanteros.

El mapa ofrece una referencia del seguimiento realizado por el equipo de Scaloni, aunque no equivale a una convocatoria. La inclusión de un futbolista en ese esquema tampoco confirma su participación en los próximos compromisos.

Una planificación que continúa después de los amistosos

Entre los nombres de la Mayor aparecen Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. También figuran jugadores jóvenes como Santiago Beltrán, Aaron Anselmino, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

La publicación se conoció después de que la Selección Argentina cerrara su actividad de 2026 con una victoria por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba. Tras ese encuentro, el trabajo del cuerpo técnico continúa con la evaluación de alternativas para las próximas convocatorias.

La siguiente ventana FIFA está prevista para marzo de 2027. Mientras se definen los compromisos, Scaloni y sus colaboradores mantienen la observación de jugadores de diferentes edades, con atención tanto a las necesidades de la Mayor como al desarrollo de las juveniles.

Los 74 jugadores del mapa, categoría por categoría

Selección Mayor: 28 jugadores

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Defensores: Nicolás Tagliafico, Román Vega, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Aaron Anselmino, Agustín Giay y Gonzalo Montiel.

Mediocampistas: Máximo Perrone, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Nico Paz.

Delanteros: Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Julián Álvarez, Santiago Castro, José López, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Giovani Simeone.

Sub 20: 24 jugadores

Arqueros: Máximo Leguizamón, Damián Talavera, Ramiro Buratti y Agustín Cortez.

Defensores: Joaquín Salas, Lucas Ayala, Gonzalo Escudero, Juan Arrayago, Mateo Martínez, Ignacio Ovando, Valentín Loza y Elías Verón.

Mediocampistas: Bruno Galassi, Alejandro Tello, Facundo Carrizo, Jerónimo Gómez Mattar, Franco Pérez, Facundo Guch y Ramiro Tulián.

Delanteros: Facundo Jainikoski, Valentín Dávila, Franco Domínguez, Ian Subiabre y Álex Verón.

Sub 17: 22 jugadores

Arqueros: Valentín Reigia, Thiago Parga y Kevin Báez.

Defensores: Bautista Roldán, Simón Escobar, Alex Cardozo, Bautista Giménez, Mateo Mendizábal, Álvaro Güich, Julio Coria y Thiago Pérez.

Mediocampistas: Mateo Sánchez, Alan Alcaraz, Giovanni Baroni, Marcos Ortiz, Benjamín Vallejo, Matheo Machuca y Galo Escobar.

Delanteros: Juan Cruz Policella, Emiliano Barrionuevo, Facundo Salinas y Tobías Goytía.