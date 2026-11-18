El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quedó conforme con el partido que le dio cierre al 2026 del representativo, marcado por el subcampeonato mundialista y el retiro de Lionel Messi, y destacó que intentaron “ser protagonistas” en todo momento.

En su última conferencia de prensa del año, ya que no habrá fechas FIFA hasta marzo del 2027, el DT se quedó con lo vivido tras el triunfo en la semifinal del Mundial ante Inglaterra como el mejor momento de la temporada, ya que se sintió “lleno” con un encuentro tan “emotivo”, que permitió el pase a una nueva final.

En el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el conjunto argentino superó a Costa Rica por 7-0 y deslumbró con momentos de su mejor fútbol, en los pies de jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, además de tener dos debuts con la Selección mayor: Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

“Satisfecho” fue la palabra con la que Lionel Scaloni decidió definir un 2026 cargado de momentos memorables, en el que además se confirmó su renovación contractual hasta el Mundial de 2030.

El entrenador santafesino se quedó con la intención de su equipo de “ser siempre protagonista” durante la extensión del año, además de haber competido “más allá de haber ganado o no”, remarcando especialmente haber sostenido “una manera de jugar” que lo “llena de orgullo”.

Luego de reconocer partidos épicos como los triunfos ante Egipto e Inglaterra en el Mundial como los momentos más destacados del año, ya que ambas definiciones agónicas lo dejaron con sensación de completitud, aunque consideró que la victoria ante el elenco inglés fue “más emotivo” y tenía el condimento extra de depositar a la Selección en una nueva final.

Sobre la gran cantidad de gente que se acercó al estadio Mario Alberto Kempes, aunque no lo terminó de colmar, Scaloni calificó al recibimiento del público como “maravilloso”, afirmó tener un gran gusto por la provincia cordobesa ya que suele acercarse para andar en bicicleta y se deshizo en elogios con el recinto cordobés: “La cancha es espectacular y el césped muy lindo”.

Tras comentar que no cree que la gente haya “perdido el amor por la Selección”, con una pequeña discordancia con la opinión del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, Scaloni comentó que buscan “que la gente sea feliz” viendo jugar al elenco nacional, “como pasó hoy”.

Por último, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 comentó que no buscan sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico tras la salida del ayudante de campo Walter Samuel, a quien catalogó de “irremplazable”, y destacó el rendimiento de Nicolás Paz: “Hoy hizo un partido muy bueno, igual que ante Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Estamos muy contentos con él y es para estar ilusionados”. (Agencia NA)