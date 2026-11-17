Juventud Unida de Gualeguaychú se prepara para disputar la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur frente a Colón de San Justo, después de eliminar a Atlético Paraná en una definición por penales. El entrenador Daniel Waldner y el delantero Joaquín Acevedo dialogaron con El Once Deportivo sobre la clasificación, el rendimiento del equipo y las expectativas de alcanzar el ascenso al Torneo Federal A.

El conjunto de Gualeguaychú había igualado sin goles en el estadio Pedro Mutio y empató 1 a 1 en la revancha, disputada en su cancha. Atlético Paraná se puso en ventaja a los 25 minutos con un gol de Maximiliano Báñez, pero Acevedo consiguió la igualdad. Posteriormente, Juventud Unida se impuso en la definición desde los doce pasos y aseguró su lugar en la final regional.

Para Waldner, el resultado representó un avance significativo dentro del proyecto deportivo de la institución. “Es un hito importante para el club. Primero, jugar otra final y cumplir con el objetivo de clasificar al Torneo del Interior del próximo año, volver a poner al club en el profesionalismo. Ahora vamos por más. Tenemos una llave muy importante y estamos trabajando incansablemente para llegar al objetivo”, expresó.

Las claves de la clasificación ante Atlético Paraná

La semifinal presentó dificultades para Juventud Unida, especialmente durante el primer tiempo de la revancha. El equipo paranaense aprovechó una salida rápida y consiguió abrir el marcador, aunque posteriormente quedó con diez jugadores por una expulsión a los 39 minutos. “Fue una desatención. Sabíamos lo que proponían ellos y la capacidad que tenían en las transiciones, que era un arma muy fuerte. Nos agarraron mal parados, fueron rápidos y verticales. Nos encontramos en desventaja, supimos sufrir y pudimos empatarlo. Creo que en los 180 minutos mostramos superioridad y hubo justicia en los penales”, analizó Waldner.

Durante el entretiempo, el cuerpo técnico buscó modificar algunos aspectos del funcionamiento ofensivo. La intención fue aprovechar la superioridad numérica sin perder claridad en la elaboración de las jugadas.

“Sabíamos que iban a hacer un bloque bajo y resignar un poco el ataque. Les pedimos tranquilidad, que buscaran los espacios y no cayeran en la ansiedad de meter pelotazos frontales. Tratamos de poner los volantes bien amplios para abrir las calles y tener lucidez en los momentos justos para atacar”, explicó el entrenador.

Joaquín Acevedo y el gol que mantuvo viva la ilusión

El delantero Joaquín Acevedo fue protagonista de la remontada al convertir el empate que permitió llevar la definición a los penales. El futbolista destacó el esfuerzo colectivo y la importancia de mantener la concentración durante los momentos más difíciles del encuentro. “Por suerte me tocó convertir. En lo personal, estoy muy contento, pero fue un logro grupal. Sabíamos que iban a hacer un bloque bajo y que no teníamos que desesperarnos porque la ansiedad podía jugarnos una mala pasada. La pelota quedó ahí y entró bien”, relató.

El atacante también recordó el planteo que Juventud Unida había realizado en el primer partido de la serie, cuando consiguió un empate sin goles en Paraná. Según explicó, el equipo sabía que tendría que asumir un mayor protagonismo durante la revancha. “En la ida hicimos un partido inteligente. Sabíamos que ellos se hacían fuertes en su cancha y no perdían hacía rato. Acá, de locales, teníamos que doblegar ese esfuerzo y salir a ganar con juego, que es lo que más nos caracteriza”, manifestó.

Acevedo consideró que el equipo había generado oportunidades suficientes para resolver la clasificación durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, la falta de eficacia llevó la serie a una definición desde los doce pasos. “Tuvimos muchas situaciones en las que podíamos haberlo ganado durante el partido, pero a veces no entra la pelota. Gracias a Dios, lo definimos por penales y salió bien”, sostuvo.

Francisco Peralta, protagonista de la definición por penales

La clasificación también tuvo como figura al arquero paraguayo Francisco Peralta, quien volvió a destacarse en una instancia decisiva. Juventud Unida convirtió sus cinco remates, mientras que Peralta detuvo el disparo de Mateo Hernández. Finalmente, Benedetti ejecutó el quinto penal y aseguró el triunfo del conjunto de Gualeguaychú. “En los penales estábamos confiados. Tenemos gente con mucho carácter para patearlos y confiábamos en nuestros compañeros y en el arquero, en el Paragua, que iba a sacar por lo menos uno”, contó Acevedo.

El delantero destacó el trabajo del guardameta, quien había llegado a la institución con la intención de consolidarse en el fútbol entrerriano. Su actuación resultó determinante para que Juventud Unida pudiera avanzar a una nueva final. “Me junto mucho con él y siempre me muestra videos de que es atajador de penales. Es muy meritorio lo que hace”, afirmó.

Acevedo también valoró la decisión de Peralta de incorporarse al club y formar parte del proyecto deportivo. “Él decidió venir acá a aportar su granito de arena, como lo hicimos todos, y le está dando frutos a él y a nosotros”, señaló.

Colón de San Justo, el próximo desafío de Juventud Unida

La final de la Región Litoral Sur enfrentará a Juventud Unida con Colón de San Justo, que eliminó a Ben Hur de Rafaela después de ganar 2 a 0 como local y 2 a 1 como visitante. El conjunto santafesino llegará a la definición con una campaña sólida y jugadores de experiencia.

Waldner aseguró que conocía al rival por enfrentamientos anteriores, cuando dirigía a Belgrano de Paraná. Además, destacó la continuidad del cuerpo técnico de Colón y la importancia de afrontar la serie con inteligencia. “No nos preocupa, sino que nos ocupa. Es un equipo que ya enfrenté cuando estaba en Belgrano de Paraná. Jugamos el Regional y ellos llegaron a la final con el mismo cuerpo técnico”, recordó.

El entrenador remarcó que, a esta altura del certamen, las diferencias entre los equipos son mínimas y cada detalle puede resultar determinante. “Es un equipo con una estructura sólida y jugadores de mucha experiencia. En esta instancia todas las llaves son durísimas. Son series de 180 minutos y tenemos que ser inteligentes, sobre todo saber interpretar los momentos”, explicó.

El objetivo de volver a competir en el fútbol profesional

Juventud Unida buscará superar la frustración de la temporada anterior, cuando quedó eliminado en una definición ajustada. Aquella experiencia marcó al plantel y al cuerpo técnico, que comenzaron a trabajar para construir una nueva oportunidad. “Todos nos quedamos con ese sinsabor. Desde que nos tocó perder esa serie por un penal, al otro día nos levantamos y tratamos de construir este presente que estamos transitando”, recordó Waldner.

El entrenador también hizo referencia al acompañamiento de los hinchas de Gualeguaychú, que volvieron a ilusionarse con el equipo después de la clasificación ante Atlético Paraná. “La gente está muy ilusionada con el equipo y con el club. Es una institución que merece estar en una estructura profesional y la gente te lo hace saber siempre. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y trabajamos en consecuencia”, afirmó.

Por su parte, Acevedo destacó que el plantel se encontraba enfocado en la preparación del próximo compromiso. Además, mencionó que conocía a uno de los futbolistas del conjunto santafesino por haber compartido equipo anteriormente. “Estamos mentalizados en hacer una buena semana de trabajo para llegar óptimos al partido. No estuve viendo mucho a Colón, pero conozco a Maxi Osurak, compartí plantel con él y es un excelente jugador. Vamos a trabajar esta semana para ver cómo podemos lastimarlos y afrontar el partido”, expresó.