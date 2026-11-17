El fenómeno de El Niño 2026-27 podría alcanzar una intensidad excepcional durante el verano y aumentar el riesgo de lluvias abundantes en distintas regiones de Argentina. Entre Ríos y otras provincias del Litoral figuran entre las zonas más sensibles. Qué advierten los especialistas y cómo prevenir
El Niño 2026-27 podría provocar lluvias extremas en Argentina, especialmente en las provincias del Litoral y sectores del centro del país, durante el próximo verano. Las proyecciones internacionales advirtieron sobre la posibilidad de que el fenómeno climático alcance una intensidad poco habitual, con consecuencias que podrían incluir inundaciones, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y complicaciones para la producción agropecuaria.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó el 12 de noviembre que existía más de un 79% de probabilidades de que El Niño alcanzara una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027. Además, estimó alrededor de un 60% de posibilidades de que el fenómeno registrara valores comparables con algunos de los episodios más intensos observados desde 1950.
Sin embargo, los especialistas aclararon que estas proyecciones no significaban que todo el territorio argentino fuera a experimentar inundaciones. Los efectos dependerán de la distribución de las precipitaciones, las características de cada región y la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos meses.
Entre Ríos y el Litoral, entre las zonas más expuestas
Las provincias del noreste argentino se encuentran entre las regiones donde El Niño suele favorecer precipitaciones superiores a los valores habituales. En este contexto, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa podrían experimentar períodos de lluvias abundantes, con posibles consecuencias sobre zonas urbanas y rurales.
En Entre Ríos, uno de los principales factores de preocupación está relacionado con las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. Las precipitaciones registradas aguas arriba pueden incrementar sus caudales y provocar crecidas que afectan localidades ribereñas, caminos y establecimientos productivos.
Las zonas bajas presentan una vulnerabilidad particular, debido a que el agua puede permanecer acumulada durante varios días o semanas. Esta situación dificulta la circulación, compromete viviendas y genera complicaciones para las actividades agrícolas y ganaderas.
Qué puede ocurrir en Buenos Aires y la región pampeana
En la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana, el riesgo se concentra principalmente en las tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua en períodos breves.
Cuando las precipitaciones superan la capacidad de los sistemas de drenaje, pueden producirse calles inundadas, interrupciones del transporte, cortes de electricidad y daños en viviendas. No obstante, estos episodios también pueden ocurrir independientemente de la presencia de El Niño.
En Córdoba, Santa Fe y otras áreas de la región pampeana, las lluvias persistentes podrían afectar especialmente al sector agropecuario. La saturación de los suelos dificulta las tareas de siembra y cosecha, mientras que los caminos rurales anegados complican el traslado de maquinaria, animales y producción.
Las consecuencias productivas dependerán de la cantidad de agua acumulada, su distribución temporal y las condiciones previas de humedad de los terrenos.
El noroeste argentino también enfrenta riesgos
En Tucumán y otros sectores del noroeste, la preocupación está relacionada principalmente con las precipitaciones intensas sobre cuencas de montaña. Estas condiciones pueden generar crecidas repentinas de ríos y arroyos, erosión de suelos y daños en infraestructura, especialmente en sectores donde existen asentamientos próximos a cursos de agua.
Juan A. González, exsecretario provincial de Ciencia, Tecnología y Ambiente de Tucumán, advirtió en un artículo publicado por La Gaceta que la degradación de los bosques y ambientes naturales incrementa la vulnerabilidad frente a las inundaciones.
Según su análisis, la pérdida de cobertura vegetal reduce la capacidad de los ecosistemas para regular el escurrimiento del agua, lo que puede agravar las consecuencias de las precipitaciones intensas sobre poblaciones y actividades productivas.
Qué se espera para el verano 2026-27
Las estimaciones de NOAA señalaron que El Niño podría mantener una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027, aunque posteriormente comenzaría a debilitarse.
Este escenario no implica que se registren tormentas extremas de manera permanente. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados comportamientos climáticos, pero no permite anticipar con meses de precisión cuándo y dónde ocurrirá una inundación.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza un seguimiento de estas condiciones mediante sus pronósticos estacionales, que permiten identificar tendencias generales de temperatura y precipitaciones.
Sin embargo, para conocer riesgos concretos de tormentas, lluvias intensas o fenómenos severos, resulta necesario consultar las alertas meteorológicas de corto plazo, que ofrecen información más específica y actualizada.
Cómo prepararse ante posibles tormentas e inundaciones
Frente a este escenario, los organismos de protección civil recomiendan adoptar medidas preventivas, especialmente en viviendas ubicadas cerca de ríos, arroyos o sectores que registran anegamientos frecuentes. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Limpiar canaletas, desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Preparar una mochila de emergencia con documentación, medicamentos, linterna, agua potable y teléfono cargado.
- Evitar circular por calles inundadas, tanto caminando como en vehículos.
- Desconectar la electricidad ante riesgo de ingreso de agua, únicamente cuando pueda realizarse de manera segura.
- Identificar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de Defensa Civil.
- Mantenerse informado mediante las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
En los establecimientos rurales también se aconseja revisar alcantarillas, proteger maquinaria y prever sectores elevados para trasladar animales ante posibles inundaciones.
Las consecuencias sanitarias después de las lluvias
Los efectos de las precipitaciones abundantes pueden extenderse más allá de las tormentas, especialmente cuando el agua permanece acumulada durante períodos prolongados, publicó Meteored.
Durante los meses cálidos, los recipientes con agua estancada pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan eliminar objetos que acumulen agua y mantener limpios patios y espacios exteriores.
También resulta importante extremar los cuidados con el agua destinada al consumo y evitar el contacto con instalaciones eléctricas que hayan quedado afectadas por inundaciones.
El Niño 2026-27 representa un escenario que requiere seguimiento y prevención, particularmente en las regiones argentinas históricamente expuestas a excesos de precipitaciones. Aunque las proyecciones anticipan la posibilidad de un episodio intenso, la magnitud de sus consecuencias dependerá de las condiciones meteorológicas y de la capacidad de respuesta de cada localidad.