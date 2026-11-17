Creciente del Paraná: vive en el techo de su casa y pide ayuda.

La creciente del Paraná en Los Arenales mantiene a vecinos con sus viviendas inundadas, mientras el río continúa por encima del nivel de evacuación en la capital entrerriana. En una recorrida de Elonce, un hombre contó que permanece junto a su cuñado sobre el techo de su casa, donde improvisaron un refugio para resguardarse del agua.

(Elonce)

"Adentro del rancho está lleno de agua. Tuvimos que trasladarnos a la parte de arriba, que es una precariedad, pero sino, no tendríamos dónde estar", relató. Según explicó, el agua alcanza la altura de la cintura dentro de la vivienda.

El último temporal agravó las condiciones en las que viven. Las fuertes ráfagas amenazaron con destruir el refugio. "Parecía que iba a arrancar el rancho. Nosotros lo agarramos y pudimos sujetarlo", recordó. También contó que el viento hizo volar algunas de sus pertenencias.

(Elonce)

Cómo colaborar con el vecino afectado

El hombre explicó que vive allí desde hace aproximadamente dos años, mientras que su cuñado ya atravesó cuatro inundaciones. Actualmente trabaja realizando changas, aunque la creciente complicó su situación económica.

"Lo que se pueda conseguir, sea algo de comestible, algo de calzado, ropa. Yo sé que hay gente que necesita más, pero estamos todos igual en la misma situación", expresó a Elonce.

(Elonce)

Quienes deseen acercarle donaciones pueden encontrarlo en la segunda vivienda de calle Camino Costero, en la zona de Los Arenales. Allí permanece junto a su cuñado, a la espera de que mejoren las condiciones del río.

El Paraná continúa por encima del nivel de evacuación

La situación se enmarca en una creciente que afecta distintos sectores ribereños de Paraná. Este martes, el río registró 5,70 metros y permanecía estacionario, aunque todavía por encima del nivel de evacuación.

Mientras tanto, las familias afectadas continúan necesitando asistencia para afrontar las consecuencias de las inundaciones.