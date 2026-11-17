REDACCIÓN ELONCE
El río Paraná permanecía estacionario este martes a las 11, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. Aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró, continuaba por encima del nivel de evacuación. El INA anticipó cómo evolucionaría la creciente en los próximos días.
La altura del río Paraná en el puerto de Paraná se ubicó en 5,70 metros a las 11 de este martes 17 de noviembre, de acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce. El curso de agua permanecía estacionario y acumulaba un incremento de apenas seis centímetros desde el sábado, cuando había alcanzado los 5,64 metros. Sin embargo, continuaba por encima del nivel de evacuación y mantenía afectados a numerosos vecinos de las zonas ribereñas.
La medición confirmó una desaceleración de la creciente, que durante las semanas anteriores había provocado el avance del agua sobre calles, viviendas y espacios públicos de Bajada Grande y Puerto Sánchez.
Pese a esta estabilización, el Paraná acumuló una suba de 2,06 metros en apenas un mes. El 17 de octubre, la altura registrada en el puerto local había sido de 3,64 metros, mientras que este martes llegó a los 5,70 metros.
La evolución de las mediciones reflejó la magnitud de la creciente que atravesó la región. Entre el sábado y este martes, la variación fue considerablemente menor que la acumulada durante las semanas previas. El río pasó de 5,64 a 5,70 metros, lo que representó un incremento de seis centímetros.
Elonce registró este martes la costanera de Paraná y mostró el impacto de la creciente del río, que se mantiene estable en 5,71 metros pese a haber avanzado sobre playas e instalaciones. El Balneario Municipal está cerrado y cubierto por el agua; también se observaron camalotes, decks y reposeras flotando, además de sectores afectados en el Paraná Rowing Club y el Club Estudiantes.
Cabe mencionar que El Thompson conserva una franja pequeña de arena y es el único balneario habilitado mencionado.
El Paraná tiende a estabilizarse, según proyecciones del INA
El Instituto Nacional del Agua (INA) analizó la evolución del río y anticipó una etapa de estabilización progresiva de los niveles. De acuerdo con las proyecciones difundidas, el Paraná podía alcanzar una altura cercana a los 5,82 metros en el puerto local, aunque el organismo también contemplaba que las marcas permanecieran oscilantes durante las semanas siguientes.
En su informe hidrológico, el INA indicó que el río, a la altura de Santa Fe y Paraná, presentaba niveles superiores a los habituales para esta época del año. “El Paraná, aguas abajo, sobre Santa Fe y Paraná, registra marcas en aguas medias altas (medias altas/altas en Paraná), por encima de lo normal para la época del año por efecto del tránsito en curso”, precisó el organismo.
El reporte señaló que el proceso de creciente se aproximaba a una etapa de culminación, aunque eso no implicaba un descenso inmediato del agua.
El INA explicó que, durante los siguientes siete días, se esperaba una atenuación progresiva del fenómeno, con alturas que podrían estabilizarse y presentar oscilaciones. "Durante los próximos siete días se prevé que inicie la culminación, atenuándose progresivamente, estabilizándose y oscilando, en aguas medias altas”, indicó el informe.
Asimismo, el organismo advirtió que, en un horizonte de entre siete y 14 días, el río podría continuar con variaciones sin abandonar necesariamente los niveles elevados. “Con permanencia por encima de marcas de Evacuación o Alerta”, señaló el reporte.
El informe también explicó que el importante volumen de agua en tránsito podía prolongar la duración del fenómeno. “Es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen, así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal”, detalló el INA.
Las alturas del río Paraná en Entre Ríos
En La Paz, el río Paraná alcanzó los 6,24 metros y permaneció estacionario. La altura superó en nueve centímetros el nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. Como consecuencia de la creciente, se registraron siete familias evacuadas en esa localidad del norte entrerriano.
En Hernandarias, el río llegó a 6,42 metros, lo que representó 42 centímetros por encima del umbral de evacuación, fijado en seis metros.
Por su parte, en Diamante, el Paraná registró una altura de 5,86 metros y se mantuvo estacionario. La medición superó en 36 centímetros el nivel de evacuación de 5,50 metros.
En Victoria, el río alcanzó los 4,66 metros, seis centímetros por encima del nivel de alerta establecido para esa localidad. Sin embargo, la altura todavía se encontraba a 36 centímetros del umbral de evacuación.
En Santa Elena, el río registró 6,42 metros, con una tendencia descendente respecto de la medición del lunes. A diferencia de otras localidades entrerrianas, el nivel permaneció por debajo de los umbrales de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.