Las jubilaciones superiores a $10 millones en Argentina alcanzan a 3.411 beneficiarios, según un relevamiento sobre el sistema previsional. Se trata de un grupo reducido de personas que perciben haberes considerablemente más elevados que los de la mayoría de los jubilados del país. Más del 70% corresponde a exintegrantes del Poder Judicial, mientras que otro porcentaje importante pertenece al Servicio Exterior de la Nación.

De acuerdo con los datos difundidos por Infobae, 2.445 prestaciones corresponden a exintegrantes del Poder Judicial, lo que representa el 71,7% del total. En segundo lugar aparecen 569 beneficiarios del Servicio Exterior, equivalentes al 16,7%. Entre ambos sectores concentran el 88,4% de las jubilaciones y pensiones que superan los $10 millones mensuales.

La diferencia se explica principalmente por la existencia de regímenes previsionales especiales, que establecen requisitos y mecanismos de cálculo distintos a los del sistema general. Estas normativas contemplan condiciones particulares sobre la edad de retiro, los años de servicio, los aportes realizados y la actualización de los haberes.

Por qué algunos jubilados cobran más de $10 millones

En Argentina conviven diferentes sistemas previsionales que contemplan las características de determinadas actividades laborales. Según un análisis del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), existen al menos cinco categorías de regímenes que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Una de ellas corresponde a los regímenes diferenciales, destinados a trabajadores que desarrollan tareas especialmente exigentes o en condiciones laborales que pueden provocar un envejecimiento prematuro. Estos esquemas contemplan requisitos particulares para acceder a la jubilación.

Por otra parte, los regímenes especiales reconocen determinadas características o méritos de algunas actividades profesionales. En este grupo se encuentran los sistemas correspondientes al Poder Judicial y al Servicio Exterior, cuyos mecanismos de cálculo permiten acceder a prestaciones superiores a las del régimen común.

Los distintos sistemas previsionales que existen en Argentina

También existen regímenes propios para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que cuentan con administraciones independientes y contemplan las particularidades de las funciones que desempeñan sus integrantes.

Otra categoría comprende los sistemas previsionales provinciales, que incluyen cajas destinadas a empleados públicos y profesionales independientes. Estos esquemas mantienen características propias y, en algunos casos, permanecen bajo administración provincial.

Finalmente, se encuentran las pensiones no contributivas, destinadas a personas en situaciones de vulnerabilidad o que reúnen condiciones especiales reconocidas por la legislación. Entre sus beneficiarios pueden encontrarse excombatientes de Malvinas, medallistas olímpicos, expresidentes y víctimas del terrorismo de Estado, aunque corresponden a prestaciones de naturaleza y requisitos diferentes.

Cuánto cobran los jubilados de los regímenes especiales

El informe de Estadísticas de la Seguridad Social de ANSES correspondiente al tercer trimestre de 2026 permite dimensionar las diferencias. En septiembre, el organismo liquidó 276.397 prestaciones de regímenes especiales, equivalentes al 3,7% del total de beneficios contributivos.

Sin embargo, estas prestaciones concentraron el 14,2% del gasto previsional contributivo. El haber promedio de los regímenes especiales alcanzó los $2.805.311, mientras que en el sistema general fue de $644.005.

Esto significa que las jubilaciones y pensiones especiales tuvieron un promedio 4,4 veces superior al del régimen común. Además, ese monto representó aproximadamente 6,5 jubilaciones mínimas, según los valores considerados en el relevamiento.

Poder Judicial y Servicio Exterior: los haberes más elevados

Las diferencias resultan todavía más marcadas al analizar determinados sectores. En septiembre, el Servicio Exterior registró un haber promedio de $13.466.943, el más elevado entre los regímenes especiales incluidos en las estadísticas oficiales.

En el Poder Judicial de la Nación, el promedio alcanzó los $9.104.006, mientras que en los poderes judiciales de provincias con cajas previsionales transferidas a la Nación llegó a $7.520.667.

También existen diferencias entre jubilaciones y pensiones. En el Poder Judicial nacional, las jubilaciones promediaron $9.815.856 y las pensiones $6.973.263. En el Servicio Exterior, las jubilaciones alcanzaron un promedio de $15.707.652, mientras que las pensiones llegaron a $9.363.173.

Qué leyes permiten acceder a estas jubilaciones

Los montos responden a marcos normativos específicos. En el caso del Poder Judicial de la Nación, las prestaciones están reguladas por la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546.

Para los integrantes del Servicio Exterior, el régimen está establecido en la Ley 22.731, también modificada por la Ley 27.546. Ambas normativas contemplan condiciones particulares para determinar el haber inicial y sus posteriores actualizaciones.

Estas diferencias legales explican por qué determinados beneficiarios pueden acceder a jubilaciones considerablemente superiores a las del sistema general. No se trata de un monto uniforme para todos los integrantes de cada sector, sino de prestaciones calculadas según los antecedentes laborales y las reglas correspondientes.

Qué otros trabajadores tienen regímenes especiales

El relevamiento de ANSES también incluye dentro de los regímenes especiales a docentes, profesores universitarios, investigadores científicos y tecnológicos y trabajadores de Luz y Fuerza.

Sin embargo, los haberes promedio de estos sectores se encuentran considerablemente por debajo de los registrados entre exintegrantes del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

Mientras la mayoría de los jubilados argentinos percibe prestaciones calculadas bajo el régimen general, 3.411 beneficiarios superan los $10 millones mensuales, principalmente por las condiciones establecidas en las leyes especiales que regulan determinadas actividades.