La Municipalidad de Concordia recordó que las playas de la Costanera siguen inhabilitadas para el uso recreativo. El Ente de Gestión Costanera ratificó que está prohibido ingresar al río Uruguay en esos sectores.

El organismo indicó que las condiciones actuales del río representan un riesgo para quienes entren al agua. Por ese motivo, pidió respetar la restricción mientras los sectores de playa permanezcan sin habilitación.

El aviso también precisó que la temporada de playas todavía no comenzó. Por lo tanto, el operativo de guardavidas aún no está en funcionamiento.

Qué implica la restricción en la Costanera

La prohibición se aplica al ingreso al agua en los sectores de playa de la Costanera de Concordia. El municipio señaló que las condiciones del río tampoco permiten realizar allí actividades recreativas acuáticas.

El Ente de Gestión Costanera aclaró que ninguno de esos sectores tiene servicio de guardavidas. Quienes entren al río en esas condiciones carecen de la vigilancia y la asistencia que se brindan durante la temporada.

El organismo explicó que la medida tiene carácter preventivo. También advirtió que el ingreso al agua puede poner en riesgo tanto a quienes entren como a otras personas.

El pedido a las familias

El municipio de Concordia puso especial énfasis en el cuidado de los menores de edad. Pidió a los adultos responsables que los supervisen para evitar que se acerquen al agua e ingresen al río.

El llamado a la supervisión forma parte de la advertencia general a quienes visitan la Costanera. La prohibición de entrar al agua rige para todas las personas.

El Ente solicitó que se respeten las indicaciones mientras las playas continúen sin habilitación. “El cuidado es responsabilidad de todos”, señaló en el comunicado.