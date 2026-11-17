La creciente del río Paraná motivó un amplio operativo de prevención en Puerto Sánchez, donde trabajadores municipales, cadetes de la Policía y vecinos reforzaron este martes un terraplén de entre 100 y 150 metros con miles de bolsas de arena. El objetivo fue impedir que el agua avanzara sobre la calle y garantizar el acceso a las viviendas del sector ribereño, ante la posibilidad de nuevos incrementos en el nivel del río.

Durante una recorrida, Elonce mostró las tareas que se desarrollaron desde las primeras horas de la mañana. Los equipos trabajaron en el llenado, traslado y colocación de bolsas sobre una defensa de tierra construida para contener el agua.

El secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que distintas áreas del Municipio participaron del operativo. “Se ha dispuesto un dispositivo con diferentes áreas municipales que están trabajando mancomunadamente para terminar el terraplén, de aproximadamente 100 a 150 metros, y evitar que el agua gane la calle”, señaló.

Miles de bolsas de arena para proteger Puerto Sánchez

El operativo involucró a personal de diferentes dependencias municipales, que trabajó de manera coordinada con vecinos y efectivos policiales.

Lucas García, integrante del dispositivo de asistencia, explicó que se movilizaron miles de bolsas y que el objetivo era completar las tareas durante la jornada. “Son más de 2.000 bolsas y aproximadamente 6.000, y más contando. Estamos trabajando en conjunto con personal policial y equipos municipales desde horas tempranas”, indicó.

Las bolsas fueron rellenadas con arena y colocadas sobre el terraplén para reforzar la estructura y reducir el riesgo de que el agua alcanzara la calle.

García también destacó que el río había mostrado una leve disminución en su altura. “Hoy el agua está bajando. Hay una leve mejoría de un centímetro, pero es algo bueno que baje”, expresó.

Las mujeres municipales que trabajan para contener el agua

Una de las particularidades del operativo fue la participación de numerosas trabajadoras municipales, que realizaron las mismas tareas de esfuerzo físico que sus compañeros.

Durante la transmisión, Elonce dialogó con Carla, integrante de la Unidad Municipal San Agustín, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos. “Estamos colaborando acá con todo el equipo de la unidad, tratando de ayudar a la gente”, contó.

La trabajadora explicó que la situación tenía un significado especial para ella porque también reside en un sector ribereño de Paraná. “Somos de acá, de la ciudad de Paraná. Yo vivo en Bajada Grande y es muy doloroso ver esto, que el agua no da tregua. Estamos trabajando, tratando de ayudar”, manifestó.

Carla destacó que el trabajo no solo implicaba una responsabilidad laboral, sino también un compromiso con otras familias de la ciudad que atravesaban dificultades por la creciente.

Creciente del Paraná: las mujeres municipales que trabajan para contener el agua

Otra de las trabajadoras entrevistadas fue María, de 49 años, quien participaba del traslado de las bolsas de arena. La mujer contó que cada bolsa pesaba aproximadamente 20 kilos y que, junto con sus compañeros, se encargaba de moverlas hacia los sectores donde se construía la defensa.

Consultada sobre el esfuerzo físico que demandaban las tareas, respondió con entusiasmo. “Por supuesto que no me achico. Para eso estamos, para ayudar”, afirmó.

María también valoró el acompañamiento de sus compañeros y superiores durante el operativo. “Es un orgullo ver a todos los compañeros, a los jefes, porque todos estamos participando de esto. Ayudar te llena, por lo menos a mí me pone feliz”, expresó.

La trabajadora destacó que las tareas se desarrollaban de manera conjunta y que todos colaboraban para completar el refuerzo del terraplén.

Elonce también dialogó con Gabriela, otra integrante de la Unidad Municipal San Agustín, quien reside en el barrio Anacleto Medina.

La mujer explicó que había llegado a Puerto Sánchez para colaborar con los vecinos afectados por la creciente, aunque en su propio barrio también seguían de cerca el comportamiento del río. “Te causa nostalgia ver a los vecinos, a la gente que está así, que necesita ayuda. Para eso estamos, para acompañar y ayudarnos”, expresó.

Gabriela reconoció que el trabajo resultaba agotador, pero aseguró que eso no impedía continuar con las tareas. “Estoy un poquito cansada, pero no importa. Cuando uno viene a trabajar, trabaja”, sostuvo.

La presencia de las trabajadoras se extendió a diferentes sectores del operativo. Según se observó durante la recorrida, había varios grupos distribuidos a lo largo de la calle, con participación de mujeres en las tareas de llenado y colocación de bolsas.

Se sumaron 20 cadetes de la Policía

Mientras continuaban los trabajos, un nuevo grupo de aproximadamente 20 cadetes policiales llegó a Puerto Sánchez para colaborar con el operativo.

Los jóvenes se incorporaron a las tareas que ya desarrollaban trabajadores municipales y vecinos. La participación de los cadetes se sumó a la colaboración que personal de la Escuela de Policía había brindado durante la jornada anterior.

El vicepresidente de la comisión vecinal de Puerto Sánchez, Andrés Ynza, agradeció el acompañamiento recibido. “Nos sorprendió gratamente porque sabíamos que iba a venir gente a colaborar. Los chicos de la Escuela de Policía ayer ayudaron muchísimo y hoy nos avisaron que venían con personal municipal, arena y bolsas para agilizar el trabajo”, relató.

El dirigente explicó que la magnitud de las tareas había superado las posibilidades de los propios habitantes del barrio. “Entre vecinos no dábamos abasto. La verdad que estamos sumamente agradecidos”, reconoció.

Preocupación por una posible subida del río Paraná

Durante la cobertura, Elonce informó que el río Paraná se encontraba en torno a los 5,71 metros en el puerto local, luego de registrar una disminución de un centímetro.

Sin embargo, los habitantes de Puerto Sánchez continuaban atentos a la posibilidad de nuevos incrementos.

Ynza explicó que una altura superior podría comprometer el sector donde se desarrollaban las tareas. “Con 5,80 metros, esta parte estaría cubierta de agua. Por eso es tan importante la contención, para poder asistir a la gente que haga falta y que la calle esté transitable”, sostuvo.

El representante vecinal también señaló que el ritmo de crecimiento del río se había desacelerado. “Por suerte el río desaceleró la creciente. Venía a un ritmo muy acelerado. Ojalá siguiera en esa tendencia hasta que parara”, expresó.

Además, mencionó estimaciones de mayores alturas para los próximos meses, aunque esas cifras no fueron presentadas como pronósticos oficiales confirmados.

Instalaron contenedores para resguardar pertenencias

Como parte de las medidas preventivas, Ynza mostró unos contenedores que había instalado en un sector elevado de su propiedad.

Explicó que los espacios estaban disponibles para que algunos vecinos pudieran proteger sus pertenencias si el río continuaba avanzando. “Los instalé con el fin de salvaguardar las propiedades que tenemos a nivel del suelo, por si llega a venir el agua”, indicó.

El dirigente mencionó que varios habitantes de la ribera, especialmente pescadores y trabajadores vinculados con el río, podrían necesitar un lugar seguro donde guardar herramientas y otros bienes.

También explicó que, ante una eventual evacuación, las familias deberían trasladarse a los espacios de alojamiento que dispusieran las autoridades. “Ojalá que no sea necesario usarlos, pero a disposición están”, afirmó.

Refuerzan una contención con bolsas de arena para evitar que el río inunde una calle de Puerto Sánchez

Dos intervenciones de emergencia en Bajada Grande

Durante la misma cobertura, Lucas García informó sobre dos situaciones de emergencia registradas en Bajada Grande a raíz del temporal y la creciente.

Una de ellas involucró a un vecino cuya vivienda fue derribada por las fuertes ráfagas de viento durante la tormenta de la noche anterior. “Se realizó un rescate de un vecino al que se le rompió la casa por la fuerte tormenta. El viento le derrumbó la vivienda”, explicó.

García indicó que el hombre se encontraba en buenas condiciones al momento de recibir asistencia, aunque había sufrido importantes daños materiales. “Estaba bien, pero se le había mojado toda la casa y estaba con su perro. Fue una situación fea”, relató.

La segunda intervención correspondió al traslado por vía fluvial de un hombre que necesitaba atención médica debido a problemas cardíacos. “Se está haciendo un traslado por río de un señor que necesita ser observado en el hospital y recibir una valoración médica”, informó.

Los equipos de emergencia también tenían previsto continuar con las recorridas por Bajada Grande y otros sectores afectados. Entre las actividades programadas se encontraban la entrega de viandas y las evaluaciones prehospitalarias de vecinos que permanecían en sus viviendas.