REDACCIÓN ELONCE
Ciriaca Cabrera nació en María Grande y actualmente vive en Paraná. A sus 101 años, continúa vinculada al chamamé, una pasión que heredó de su familia y que transmitió a sus descendientes. Sus nietas y bisnietos mantienen viva la tradición musical.
Ciriaca Cabrera tiene 101 años y sigue tocando chamamé, una expresión musical que la acompañó a lo largo de su vida y que forma parte de la historia de su familia. Nacida en María Grande y actualmente radicada en Paraná, la mujer mantiene su vínculo con la música y representa una tradición que continúa vigente entre distintas generaciones.
Su historia está profundamente relacionada con el ambiente musical familiar. Desde pequeña estuvo rodeada de instrumentos y melodías, ya que su padre tocaba el acordeón, uno de los instrumentos característicos del chamamé.
Con el paso de los años, la música también estuvo presente en su vida matrimonial. Su esposo, además de desempeñarse como policía, era músico y compositor, por lo que las expresiones artísticas formaron parte de la historia compartida por la pareja.
Una pasión por el chamamé que atravesó generaciones
A sus 101 años, Ciriaca conserva su pasión por el chamamé, un género estrechamente vinculado con la identidad cultural del Litoral argentino y especialmente arraigado en Entre Ríos.
La tradición familiar no terminó con ella. Sus nietas y bisnietos también desarrollaron actividades musicales y participan en diferentes coros, además de tocar instrumentos.
De esta manera, el vínculo con la música que comenzó con su padre y continuó con su esposo se mantiene presente entre los integrantes más jóvenes de la familia, quienes prolongan ese legado a través de sus propias experiencias artísticas.