Cortes de luz en Paraná: las zonas afectadas por el temporal.

Los cortes de luz en Paraná por el temporal afectaron este lunes por la noche a distintos sectores de la capital entrerriana. La empresa Enersa informó que se registraron interrupciones en el suministro eléctrico debido a desperfectos vinculados con las condiciones meteorológicas adversas.

A través de un comunicado oficial, la distribuidora eléctrica precisó que los inconvenientes alcanzaron a zonas abastecidas por tres distribuidores de la ciudad. Asimismo, indicó que personal técnico se encontraba trabajando para solucionar las fallas y normalizar el suministro en los sectores afectados.

Qué zonas de Paraná registraron cortes de luz

Según detalló Enersa, las interrupciones del servicio eléctrico se registraron en las siguientes zonas:

Distribuidor Quirós: calles Paysandú, Alberdi, Lavalle, Bolívar y alrededores.

calles Paysandú, Alberdi, Lavalle, Bolívar y alrededores. Distribuidor Larramendi: avenidas Larramendi y Estrada, en toda su extensión.

avenidas Larramendi y Estrada, en toda su extensión. Distribuidor Montiel: calles José María Paz, Larralde, Montiel, Juan Báez, avenida Ejército y alrededores.

La empresa señaló que los trabajos continuaban para restablecer el servicio eléctrico, aunque no precisó un horario estimado de normalización.

Finalmente, recordó que los usuarios podían realizar consultas y reclamos a través de la línea gratuita 0800-777-0080, disponible durante las 24 horas.