Enersa comunicó interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de Paraná debido a desperfectos ocasionados por el temporal. Personal técnico trabajaba para restablecer el servicio. Conocé las zonas afectadas.
Los cortes de luz en Paraná por el temporal afectaron este lunes por la noche a distintos sectores de la capital entrerriana. La empresa Enersa informó que se registraron interrupciones en el suministro eléctrico debido a desperfectos vinculados con las condiciones meteorológicas adversas.
A través de un comunicado oficial, la distribuidora eléctrica precisó que los inconvenientes alcanzaron a zonas abastecidas por tres distribuidores de la ciudad. Asimismo, indicó que personal técnico se encontraba trabajando para solucionar las fallas y normalizar el suministro en los sectores afectados.
Qué zonas de Paraná registraron cortes de luz
Según detalló Enersa, las interrupciones del servicio eléctrico se registraron en las siguientes zonas:
- Distribuidor Quirós: calles Paysandú, Alberdi, Lavalle, Bolívar y alrededores.
- Distribuidor Larramendi: avenidas Larramendi y Estrada, en toda su extensión.
- Distribuidor Montiel: calles José María Paz, Larralde, Montiel, Juan Báez, avenida Ejército y alrededores.
La empresa señaló que los trabajos continuaban para restablecer el servicio eléctrico, aunque no precisó un horario estimado de normalización.
Finalmente, recordó que los usuarios podían realizar consultas y reclamos a través de la línea gratuita 0800-777-0080, disponible durante las 24 horas.