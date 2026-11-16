Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas rurales en la localidad de Yavi, provincia de Jujuy. El trágico episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, durante una tormenta eléctrica que afectó a la región de la Puna jujeña. La víctima fue encontrada sin vida por su propia hija, quien había salido a buscarla porque no regresaba a su vivienda.

La mujer fue identificada como Paulina Ester Tolaba, quien se encontraba trabajando en la construcción de una acequia en inmediaciones del río Yavi. Según la información policial difundida por La Voz del Interior, habría recibido una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

La situación generó preocupación entre sus familiares cuando transcurrieron las horas y Tolaba no regresó de sus tareas. Ante esta circunstancia, su hija decidió dirigirse hasta el lugar donde sabía que estaba trabajando y se encontró con la trágica escena.

Su hija salió a buscarla y la encontró sin vida

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, las autoridades recibieron una alerta alrededor de las 23 del sábado, cuando fueron informadas sobre el hallazgo de una persona fallecida en las cercanías del río Yavi.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la hija de la víctima, quien relató que su madre había salido a realizar trabajos rurales y que, durante ese período, se había registrado una tormenta eléctrica.

La portavoz policial Vanesa Lobo explicó al medio Todo Jujuy que Tolaba desarrollaba tareas de campo sobre la margen del río cuando se produjo el episodio.

Según el testimonio de la familiar, la descarga del rayo le habría provocado la muerte de manera instantánea. Cuando los equipos de emergencia llegaron al sector, constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Intervinieron Criminalística y la Justicia

Tras confirmarse el fallecimiento, se desplegó un procedimiento para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los especialistas realizaron las primeras pericias y documentaron las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, con el objetivo de establecer las causas del deceso.

Una vez finalizadas las actuaciones iniciales, personal de Bomberos trasladó los restos de Tolaba hasta la morgue del Hospital Jorge Uro, en la ciudad de La Quiaca.

En ese establecimiento estaba previsto realizar el examen cadavérico correspondiente para avanzar en la investigación. La causa quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Una tragedia en medio de una tormenta eléctrica

El episodio ocurrió mientras la región atravesaba condiciones meteorológicas adversas, con actividad eléctrica en sectores de la Puna jujeña.

Las primeras informaciones indicaron que la mujer se encontraba en un espacio abierto, cerca del río, cuando habría sido alcanzada por el rayo.