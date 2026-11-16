La historia de Omar Borcard, el albañil que construyó su propio cine en Villa Elisa, es un ejemplo de perseverancia y pasión por el séptimo arte. Después de dedicar cuatro años y medio a levantar una sala cinematográfica con sus propias manos, sufrió su demolición por un conflicto relacionado con el terreno. Sin embargo, decidió comenzar nuevamente. Su experiencia inspiró una película documental que recorrió festivales internacionales y lo llevó a caminar por una alfombra roja en Perú.

En diálogo con Elonce, Borcard recordó que su vínculo con el cine comenzó durante la infancia y que la desaparición de la sala que funcionaba en su localidad lo impulsó a concretar un proyecto personal. Durante años combinó su trabajo como albañil con la construcción de un espacio destinado a compartir películas con sus vecinos.

“En 1986 se cerró el cine de Villa Elisa. Desde mi infancia fue mi pasión y nos quedamos sin cine. Un día me levanté con la idea de construir una sala en planta alta, en un terreno que me habían cedido mis padres”, relató.

Cuatro años y medio de trabajo para cumplir un sueño

La construcción de la primera sala comenzó en noviembre de 1996. Como debía trabajar durante la semana para mantener a su familia, Borcard dedicaba los fines de semana a levantar las paredes y avanzar con las instalaciones.

“El cine me llevó cuatro años y medio construirlo, porque lo hacía los fines de semana. El resto de la semana trabajaba de albañil para mantener a mi familia”, recordó el entrerriano.

Finalmente, el 3 de junio de 2000 inauguró su primera sala. Sin embargo, años después enfrentó una situación que puso en riesgo todo lo construido. Según explicó, sus hermanos decidieron vender la propiedad familiar y él no contaba con la escritura del terreno donde había levantado el edificio.

La demolición del primer cine y la decisión de reconstruirlo

El entrevistado contó que intentó regularizar la situación del inmueble, pero no consiguió la autorización necesaria para subdividir el terreno. Ante la imposibilidad de conservar la construcción, comenzó a recuperar los elementos que pudieran servirle para un nuevo proyecto.

“Mis hermanos quisieron vender la casa de mi mamá y yo no tenía escritura. El Concejo Deliberante negó la subdivisión del terreno para que pudiera escriturarlo”, explicó.

Pese al difícil momento, Borcard nunca abandonó la posibilidad de volver a tener su propio cine. “Reciclé todos los materiales que pude antes de que viniera la máquina a demolerlo, porque pensaba volver a hacerlo”, recordó. La demolición quedó registrada por la cineasta Luz Ruciello, quien ya contaba con imágenes de la primera sala. Ese material terminó convirtiéndose en una parte fundamental del documental que posteriormente narró la vida del albañil entrerriano.

Su historia se convirtió en una película que recorrió el mundo

Lo que inicialmente iba a ser un documental de aproximadamente media hora terminó transformándose en una producción cinematográfica de mayor alcance. La directora decidió presentar el proyecto ante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) cuando conoció la intención de Borcard de reconstruir la sala.

“Ella iba a hacer un documental de media hora, pero cuando se enteró de que iba a volver a levantar la sala, decidió presentarse en un concurso del INCAA. Ganamos como la mejor historia y el instituto financió la película”, relató.

La producción, titulada Un cine en concreto, participó en festivales internacionales y permitió que la historia del entrerriano llegara a distintos países. Según contó, la película tuvo presentaciones en Miami, Francia, China, Tailandia, Italia, España, Brasil y Colombia, entre otros destinos. “La directora ganó el premio a mejor dirección en la India y la película tuvo su debut cinematográfico en Miami. Estuvo en Toulouse, Shanghái, Tailandia, Italia, España, Brasil y Colombia”, enumeró.

De trabajar como albañil a recibir una ovación en Perú

Uno de los momentos más significativos de su historia ocurrió cuando fue invitado al Festival de Cine de Lima. Allí tuvo la oportunidad de asistir a la presentación del documental y vivir una experiencia que nunca había imaginado.

Borcard recordó que la organización le ofreció alojamiento y traslados, aunque no cubría el pasaje aéreo. Finalmente, gracias a una colaboración que recibió para viajar, pudo participar del evento junto a la directora y la productora de la película. “Yo miraba los festivales de cine de Mar del Plata y veía cómo los artistas caminaban la alfombra roja. Y una noche, un humilde albañil de pueblo caminaba la alfombra roja de un festival internacional de cine, del brazo de la directora y de la productora de la película”, expresó.

La emoción fue todavía mayor cuando terminó la proyección. “Cuando terminó la película fue una ovación impresionante”, recordó sobre aquella noche que quedó marcada en su memoria.

Cómo es el cine que funciona actualmente en Villa Elisa

Después de reconstruir su proyecto, Borcard consiguió poner nuevamente en funcionamiento una sala cinematográfica. Actualmente, el espacio cuenta con 52 butacas y recibe tanto a vecinos como a estudiantes e instituciones de diferentes localidades. “El cine es pequeño, tiene 52 butacas. Ahora tiene un proyector nuevo que se estrenó hace muy poquito, porque el mío se había agotado y no tenía dinero para comprarlo”, contó.

La compra del nuevo equipamiento fue posible gracias al aporte de una empresa agrícola de la zona y la colaboración de amigos de Buenos Aires y Paraná. El proyector ya se encuentra instalado y permite continuar con las funciones.

El cine también recibe visitas de escuelas, instituciones que trabajan con personas con discapacidad y adultos mayores. Según detalló, la entrada general cuesta $2.000, mientras que para los grupos escolares el valor es de $1.000 por estudiante.

El reconocimiento que espera y el legado para su familia

Durante la entrevista, Borcard reveló que existe una iniciativa para declararlo ciudadano ilustre de Villa Elisa. El proyecto fue presentado ante el Concejo Deliberante por Alberto Ingold, vinculado a la asociación civil La Fragua, aunque todavía no había sido tratado.

“Presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para que me declaren ciudadano ilustre. Dicen que este año lo van a tratar, pero todavía no lo hicieron”, señaló.

El albañil también adelantó que esperaba novedades relacionadas con su historia durante diciembre en Buenos Aires, aunque prefirió no brindar mayores precisiones hasta que se concretaran. Finalmente, explicó qué significaría recibir el reconocimiento de su comunidad. “La ciudadanía ilustre no me va a cambiar nada. La jubilación no me va a seguir alcanzando y los problemas de salud los voy a seguir teniendo. Pero me interesa dejarle ese legado a mi hija, a mis nietos, a mi señora y a la gente que me quiere”, expresó.