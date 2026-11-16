Removieron a la titular de dos registros automotores tras un perjuicio fiscal de $117 millones

El Ministerio de Justicia removió a la titular de dos registros automotores de Lomas de Zamora tras concluir que no depositó fondos de la recaudación que correspondían al Estado nacional. El perjuicio fiscal fue calculado en $117.246.510,53, más los intereses que correspondan al momento del cobro.

La sanción recayó sobre Marta Elena Castañón, que estaba al frente del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N.º 5 y del Registro de Motovehículos Letra A. La medida se dispuso mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes 16 en el Boletín Oficial.

El sumario administrativo examinó depósitos omitidos entre julio de 2024 y febrero de 2025. Los fondos correspondían a la parte de los aranceles cobrados por los registros automotores que debía transferirse a la Administración Central.

Cómo se calculó el perjuicio fiscal

La instrucción del sumario estimó inicialmente el perjuicio en $73.566.460,66 de capital. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el cálculo al 15 de septiembre de 2026 y lo elevó a $117.246.510,53.

El mayor importe mensual sin depositar correspondió a agosto de 2024, con $18.994.258,14. En julio de ese año, el monto había superado los $10,3 millones.

La resolución indicó que los remanentes debían depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. El Ministerio fundó la remoción en el incumplimiento de esa obligación.

El descargo de la encargada y la respuesta del Ministerio

En su descargo, Castañón negó haber querido apropiarse de los fondos o desviarlos. Atribuyó la falta de depósitos al desfinanciamiento de las oficinas y sostuvo que las autoridades no respondieron a su pedido para pagar la deuda en cuotas.

El Ministerio señaló que una parte de los aranceles financia la retribución de los encargados y los gastos de funcionamiento de los registros automotores. El resto corresponde al Estado, y la cartera sostuvo que las dificultades económicas de una oficina no autorizan a usar esos fondos para cubrir sus costos.

Castañón también planteó que otras seccionales atravesaban problemas similares. La Dirección Nacional del Automotor informó que 14 de unas 1.400 oficinas registraban deudas y que 10 de ellas ya estaban bajo sumario.

Las acciones para recuperar los fondos

El Ministerio instruyó a sus áreas competentes a impulsar las gestiones administrativas o judiciales necesarias para recuperar el dinero. Al monto actualizado se sumarán los intereses que correspondan hasta el cobro efectivo.

La resolución también informó que se presentó una denuncia penal por los hechos examinados en el sumario. La investigación tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.

Castañón podrá recurrir la sanción en sede administrativa. Desde la notificación, tendrá 20 días hábiles administrativos para presentar un recurso de reconsideración o 30 para interponer un recurso jerárquico.