Selección Argentina ante Costa Rica: quiénes son los dos jugadores que podrían debutar

Aaron Anselmino y Mariano Troilo podrían debutar en la Selección Argentina este martes 17 de noviembre, cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ambos defensores son los únicos jugadores de la convocatoria que todavía no sumaron minutos en la Mayor.

El amistoso será el segundo de la fecha FIFA para la Albiceleste, que viene de perder ante Uruguay en La Bombonera. Tras ese encuentro, Scaloni anticipó que hará modificaciones para el partido en Córdoba.

“El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo”, dijo el entrenador después de la derrota. Scaloni también señaló que le gustó el rendimiento de algunos de los jóvenes que jugaron ante Uruguay y que podrían volver a tener minutos.

El presente de Anselmino y Troilo

Anselmino tiene 21 años y pertenece al Chelsea. El exdefensor de Boca y Borussia Dortmund arrastró lesiones musculares y todavía no jugó partidos oficiales con el equipo inglés en lo que va de la temporada.

Troilo, de 23 años, se afianzó como titular en el Parma tras su paso por Belgrano de Córdoba. El zaguero suma 12 partidos entre la Serie A y la Copa Italia.

El defensor del Parma ya había integrado una convocatoria de la Selección Argentina para las Eliminatorias. En aquella oportunidad quedó sin minutos y ahora vuelve a estar a disposición de Scaloni.

Qué dijo Scaloni sobre los cambios

Scaloni explicó que busca darles rodaje a los futbolistas con menos experiencia en la Mayor. La intención, según dijo, es “darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta”.

El técnico también planteó que los cambios deben permitirle al equipo conservar una base. “Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos”, señaló.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica sigue sin confirmarse. Tanto Anselmino como Troilo podrían tener su estreno desde el inicio o ingresar durante el amistoso.