Ganancias 2027: qué cambia para los empleados solteros y cómo inciden los hijos a cargo

Los trabajadores solteros en relación de dependencia tendrán nuevas deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias desde enero de 2027. El sueldo bruto a partir del cual quedarán alcanzados se conocerá una vez que cierre la inflación del segundo semestre de 2026.

La actualización toma como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre julio y diciembre. Ese porcentaje se aplicará a las deducciones personales y a los tramos de la escala progresiva del impuesto.

Cuando se conozca el IPC de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá publicar las tablas del primer semestre de 2027. Los empleadores usarán esos parámetros para calcular las retenciones sobre los sueldos.

Los sueldos brutos de referencia hasta diciembre

Para un empleado soltero sin hijos, el piso bruto mensual estimado es de $3.504.574,20. El cálculo corresponde a las remuneraciones percibidas entre julio y diciembre de 2026.

Para un trabajador soltero que computa la deducción por un hijo, la referencia sube a $3.791.557,50 brutos mensuales. Si puede deducir a dos hijos, el monto estimado asciende a $4.078.542,21.

El sueldo bruto es uno de los datos que el empleador considera para calcular la retención de Ganancias. En la liquidación también intervienen los ingresos acumulados durante el año, las deducciones informadas y las retenciones practicadas en meses anteriores.

Qué deducciones se actualizarán en enero

El ajuste alcanzará a la ganancia no imponible y a la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia. Ambos importes se restan de los ingresos al determinar la base sobre la que se aplica el impuesto.

También se actualizarán las deducciones por cargas de familia. Un empleado soltero que pueda computar a sus hijos tendrá una base imponible menor que la de otro trabajador con el mismo sueldo y sin esa deducción.

Algunos gastos médicos, alquileres y seguros también pueden reducir la base de cálculo. Para que el empleador los tenga en cuenta, el trabajador debe informarlos y cumplir los requisitos y topes de cada concepto.

Cómo consultar las retenciones

Cuando corresponde una retención de Ganancias, el importe aparece identificado en el recibo de sueldo. El descuento puede variar de un mes a otro a medida que se incorporan ingresos y deducciones a la liquidación.

Los trabajadores pueden revisar y actualizar sus datos en SiRADIG-Trabajador, el servicio de ARCA al que se accede con clave fiscal. Allí se informan las cargas de familia y los gastos deducibles que el empleador debe considerar.

Quienes tengan más de un empleo en relación de dependencia también deben declarar los ingresos que perciben en los otros trabajos. El empleador que actúa como agente de retención incorpora esos sueldos al cálculo.