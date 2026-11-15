El consumo de carne vacuna cayó 11,2% en un año y los argentinos comen 5,6 kilos menos

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a registrar una fuerte caída y alcanzó uno de sus niveles más bajos en décadas. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), en octubre de 2026 el consumo promedio se ubicó en 44,5 kilos por habitante al año.

El dato representa una disminución interanual del 11,2%. En términos concretos, cada argentino consume el equivalente a 5,6 kilos menos de carne vacuna por año en comparación con el mismo período de 2025.

La tendencia también se refleja en los números acumulados. Entre enero y octubre, el consumo aparente de carne vacuna totalizó 1,698 millones de toneladas res con hueso, unas 221.100 toneladas menos que durante los primeros diez meses del año pasado.

Menor producción y más exportaciones

Uno de los principales factores que explican la caída es la reducción de la oferta disponible para el mercado interno. Durante los primeros diez meses de 2026, la producción nacional retrocedió un 6,5% interanual, mientras que las exportaciones crecieron un 6,9%.

Como consecuencia, el abastecimiento destinado al consumo doméstico disminuyó un 11,5%. En ese período, el mercado interno absorbió el 68,9% de la carne producida, 3,9 puntos porcentuales menos que en igual período de 2025. En contrapartida, las exportaciones representaron el 31,1%.

El crecimiento de las ventas al exterior estuvo impulsado, entre otros factores, por la ampliación del cupo preferencial que Estados Unidos otorgó a la Argentina a fines de 2025.

La faena registró su nivel más bajo desde 2016

La menor producción también estuvo vinculada con la retracción de la actividad frigorífica. En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas de ganado en 346 establecimientos habilitados. Se trató del registro más bajo para ese mes desde 2016 y representó una caída del 11,6% frente a octubre del año anterior.

El escenario responde, en parte, a las consecuencias de las adversidades climáticas de los últimos años, que redujeron las existencias de ganado disponible para faena. Además, el ciclo ganadero ingresó en una etapa de retención de hembras, en la que los productores conservan animales para recomponer sus rodeos.

En ese contexto, por séptimo mes consecutivo, la caída interanual de la faena de hembras superó a la de machos. Las vaquillonas registraron una disminución del 26,1%, mientras que la faena de vacas retrocedió un 4,5%.

Qué pasó con los precios de la carne

A pesar de la menor disponibilidad, los precios de los cortes vacunos tuvieron un incremento promedio de apenas el 0,1% durante octubre respecto de septiembre, según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el área metropolitana. La variación quedó por debajo de la inflación general del mes, que fue del 2,2%.

En los primeros diez meses de 2026, la carne vacuna acumuló una suba del 15,7%, también inferior a la inflación general del período. Sin embargo, en la comparación interanual, los cortes registraron un aumento promedio del 44,5%.

Los incrementos fueron dispares según el tipo de corte. El lomo encabezó las subas mensuales, con un 2,4%, seguido por la carnaza común, con el 1,5%, y la bola de lomo, con el 0,9%. En cambio, el peceto bajó un 2,3%, mientras que el roast beef y el matambre retrocedieron un 1% cada uno.

La evolución de los precios también modificó la relación con otras proteínas. En octubre, el pollo fresco aumentó un 0,2%, mientras que el pechito de cerdo no registró variaciones. En la comparación interanual, ambos productos tuvieron incrementos inferiores al de la carne vacuna.