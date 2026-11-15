Desde el inicio del gobierno de Milei cerraron 32.429 empresas y se perdieron casi 468.000 empleos

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, Argentina registró una caída del 6,3% en la cantidad de empleadores y del 4,7% en los puestos de trabajo registrados. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mostraron que la tendencia negativa continuó durante este año.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei cerraron, en términos netos, 32.429 empresas y se perdieron 467.989 empleos registrados en Argentina, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA). Las cifras correspondieron al período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, último mes con información oficial disponible.
El relevamiento mostró que la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 479.928, lo que representó una disminución del 6,3%. En paralelo, los trabajadores registrados comprendidos en las estadísticas de la SRT descendieron de 9.857.173 a 9.389.184, equivalente a una reducción del 4,7%.
La tendencia negativa continuó durante agosto, cuando se contabilizaron 139 empleadores menos que en julio y una pérdida de 30.378 puestos laborales. En los primeros ocho meses de 2026, el saldo acumulado fue de 9.821 empresas menos y una reducción de 170.273 trabajadores registrados.
El cierre de empresas afectó a casi todas las provincias
La disminución de empleadores alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones argentinas. Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe concentraron el 63% de la reducción nacional, de acuerdo con el análisis de CEPA.
En términos porcentuales, las mayores caídas se registraron en La Rioja, con una disminución del 18,2%; Tierra del Fuego, con el 16,3%; y Catamarca, donde la cantidad de empleadores retrocedió un 14,4%.
Neuquén fue la única provincia que presentó un resultado positivo durante el período analizado. Registró 163 empleadores adicionales, lo que representó un crecimiento del 1,8% respecto de noviembre de 2023.
El empleo privado y público también registró pérdidas
Los datos de la Secretaría de Trabajo mostraron que, en agosto de 2026, el empleo asalariado registró una caída interanual del 1,6%, equivalente a aproximadamente 157.800 trabajadores menos.
La reducción afectó principalmente al sector privado, donde se perdieron 132.000 puestos de trabajo, una disminución del 2,1%. En el sector público, la baja fue del 0,8%, con 28.100 trabajadores menos.
La cartera laboral señaló que el empleo asalariado privado mantenía una trayectoria descendente desde septiembre de 2023. El retroceso fue especialmente pronunciado durante el primer trimestre de 2024, período marcado por la contracción de la actividad económica y la paralización de obras públicas.
Cómo evolucionó la pérdida de puestos de trabajo
Durante la segunda mitad de 2024, la caída del empleo comenzó a moderarse. Entre octubre y diciembre de ese año se registró una recuperación parcial, aunque insuficiente para compensar las pérdidas anteriores.
En los primeros meses de 2025, el empleo formal permaneció prácticamente estable. Sin embargo, desde junio volvió a disminuir y mantuvo esa tendencia durante el segundo semestre, con una contracción mensual promedio del 0,2%.
El proceso continuó durante 2026, inicialmente con una intensidad menor. No obstante, los registros del segundo trimestre y las cifras correspondientes a julio y agosto confirmaron que la recuperación laboral no logró consolidarse.
Las causas detrás del cierre de empresas
Especialistas señalaron que numerosas empresas enfrentaron dificultades para sostener sus costos operativos en un escenario de menor consumo, publicó Clarín. También identificaron cambios en los modelos comerciales, con firmas que reemplazaron parte de su producción por la venta de productos importados.
A ese escenario se sumaron cierres de establecimientos industriales, programas de retiros voluntarios y una menor creación de nuevas empresas. Parte de las nuevas oportunidades laborales también se canalizó mediante el Monotributo o modalidades informales, en lugar de empleos asalariados registrados.
Sin embargo, la SRT advirtió que el fenómeno tenía antecedentes anteriores a la actual administración. Según el organismo, “la cantidad de empleadores cubiertos mantiene una tendencia descendente desde hace más de 12 años, con una recuperación transitoria posterior a la pandemia”.
Por su parte, la Secretaría de Trabajo sostuvo que “las caídas observadas en el segundo trimestre del año y, más recientemente, en julio y agosto, representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado”. De esta manera, los indicadores oficiales reflejaron que la reducción de empresas y trabajadores registrados persistió durante 2026, profundizando las pérdidas acumuladas desde noviembre de 2023.