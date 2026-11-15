Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta alquilar una casa o departamento cerca de la playa

Las vacaciones en Brasil 2027 comenzaron a ocupar un lugar importante en la planificación de los argentinos que buscan alojamiento para enero y febrero. Un relevamiento de alquileres temporarios en los principales destinos turísticos mostró que los departamentos para dos personas parten desde los 70 dólares por noche, mientras que las casas y propiedades para seis huéspedes pueden superar los 300 dólares diarios en las zonas más exclusivas.

El análisis contempló alojamientos completos en Florianópolis, Bombinhas, Búzios, Río de Janeiro, Porto de Galinhas y Maragogi. Los valores fueron expresados en dólares por noche y diferenciaron las propiedades ubicadas a menos de 300 metros de la playa de aquellas situadas a más de 600 metros.

La distancia al mar apareció como uno de los factores que más influyeron en el presupuesto. En algunos destinos, elegir un alojamiento alejado de la costa permitió reducir considerablemente el costo de la estadía, especialmente para familias o grupos de seis personas.

Florianópolis: cuánto cuesta alquilar en las playas más elegidas

Florianópolis continuó entre los destinos tradicionales de los argentinos, especialmente por sus playas, infraestructura turística y variedad de alojamientos.

Según el relevamiento, un departamento para dos personas a menos de 300 metros del mar costaba en promedio 100 dólares por noche. En cambio, a más de 600 metros, el precio descendía a 75 dólares.

Para seis huéspedes, las propiedades cercanas a la playa promediaban 220 dólares diarios, frente a los 160 dólares de las ubicadas más lejos.

Damián Baglieri, socio de MAB Imoveis, destacó las perspectivas para la temporada. “Se viene una temporada muy buena, especialmente para enero, teniendo en cuenta que el año pasado estuvo un poco más flojo porque con el Mundial, muchas personas decidieron guardarse”, expresó.

El operador indicó que registraba una ocupación cercana al 70% y un aumento de las consultas de argentinos. Entre las playas más solicitadas mencionó Canasvieiras e Ingleses, además de un interés creciente por Jurerê, Jurerê Internacional y Joaquina.

Las diferencias también se observaron dentro de la isla. En Jurerê se encontraron departamentos para dos personas desde 208 dólares por noche, mientras que algunas propiedades exclusivas frente al mar alcanzaron los 429 dólares. En Canasvieiras, en cambio, aparecieron alternativas de entre 105 y 128 dólares.

Búzios: alojamientos desde 80 dólares por noche

En Búzios, uno de los destinos tradicionales del estado de Río de Janeiro, los alquileres para dos personas promediaban 125 dólares por noche cerca de la playa y 80 dólares en propiedades ubicadas a más de 600 metros. Para seis huéspedes, los valores ascendían a 270 dólares diarios en alojamientos próximos al mar y descendían a 160 dólares en las zonas más alejadas.

Guido José Albornoz, agente inmobiliario de RE/MAX en Búzios, explicó que la oferta de alquileres temporarios aumentó durante los últimos años. “La oferta de propiedades destinadas al alquiler temporario viene aumentando año tras año”, señaló. También indicó que la mayor competencia entre propietarios permitió ampliar las alternativas disponibles para los turistas.

Entre las zonas más solicitadas mencionó João Fernandes, Geribá y el Centro, especialmente por la cercanía a restaurantes, comercios y atractivos turísticos. Según el especialista, alrededor del 60% de las propiedades de su cartera ya estaban reservadas para enero y febrero de 2027.

Bombinhas: precios para parejas y familias

Bombinhas, ubicada en Santa Catarina, apareció como otra alternativa para quienes buscaban departamentos y casas de alquiler temporario.

En la zona céntrica, un alojamiento para dos personas cerca de la playa costaba aproximadamente 120 dólares por noche, mientras que las opciones alejadas del mar promediaban 75 dólares.

Para grupos de seis personas, los valores alcanzaban los 210 dólares diarios cerca de la costa y 140 dólares a más de 600 metros. Entre las publicaciones relevadas se encontraron departamentos para dos personas sobre la playa por 113 dólares la noche y unidades para seis huéspedes por aproximadamente 227 dólares diarios.

Porto de Galinhas: una opción desde 70 dólares

Porto de Galinhas, en el estado de Pernambuco, registró uno de los mayores crecimientos de interés para el verano 2027. Según Booking.com, las búsquedas aumentaron un 114,6% interanual.

En este destino, un departamento para dos personas cerca del mar promediaba 90 dólares por noche, mientras que las propiedades a más de 600 metros costaban alrededor de 70 dólares.

Para seis huéspedes, los alojamientos próximos a la costa alcanzaban los 190 dólares diarios, frente a los 115 dólares de las opciones más alejadas. Los valores lo ubicaron entre los destinos con alternativas más económicas para grupos familiares dentro del relevamiento.

Maragogi: cuánto cuesta alojarse en el Nordeste brasileño

Maragogi, en el estado de Alagoas, también registró un aumento del interés turístico. Según Despegar, las búsquedas para este destino crecieron un 80% en la comparación semanal relevada por la plataforma.

Los departamentos para dos personas cercanos a la playa promediaban 100 dólares por noche, mientras que las alternativas a más de 600 metros se ubicaban en 70 dólares.

Para seis personas, los alquileres costaban aproximadamente 215 dólares diarios cerca del mar y 130 dólares en las zonas más alejadas. Entre las propiedades publicadas se identificó una casa con tres dormitorios y tres baños, ubicada a unos 50 metros de la playa, por 220 dólares por noche.

Cuánto se puede ahorrar al alquilar lejos de la playa

La comparación mostró que la ubicación del alojamiento puede modificar considerablemente el presupuesto de las vacaciones.

Por ejemplo, en Florianópolis, una pareja que alquile durante siete noches podría pagar alrededor de 700 dólares cerca del mar o 525 dólares en una propiedad más alejada. La diferencia sería de 175 dólares por semana.

En Búzios, una familia de seis personas podría gastar 1.890 dólares por siete noches cerca de la playa, frente a 1.120 dólares en una vivienda ubicada a más de 600 metros. En ese caso, el ahorro alcanzaría los 770 dólares.