El río Paraná llegó a 5,72 metros en Santa Fe y quedó por encima del nivel de evacuación

El río Paraná superó este domingo 15 de noviembre el nivel de evacuación en Santa Fe. La altura llegó a 5,72 metros a las 9 en el puerto de la ciudad, dos centímetros por encima del umbral establecido para ese punto de medición.

A las 8, Prefectura Naval había informado un registro de 5,70 metros, que coincidía con el nivel de evacuación. El río ya había superado días antes el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros.

El Instituto Nacional del Agua (INA) había anticipado que el río Paraná superaría los 5,70 metros durante el fin de semana y que luego tendería a estabilizarse. Las autoridades mantienen el seguimiento de la crecida, según informó Aires de Santa Fe.

Qué significa el nivel de evacuación

En el Puerto de Santa Fe, los 5,30 metros funcionan como una referencia preventiva. Cuando el río alcanza esa altura, se intensifica el seguimiento de las mediciones, las condiciones meteorológicas y el avance del agua en las zonas ribereñas.

El nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros, indica que la crecida puede comprometer viviendas, caminos e infraestructura en sectores inundables. En esos casos, puede ser necesario trasladar a las personas más expuestas.

Ambos umbrales corresponden a la escala del Puerto de Santa Fe. La medición de las 9 ubicó al río Paraná 42 centímetros por encima del nivel de alerta en ese punto.

Asistencia a las familias de la costa

La Municipalidad de Santa Fe informó que lleva adelante tareas de prevención y acompañamiento en los sectores más vulnerables. El operativo se apoya en las previsiones de los gobiernos provincial y local.

“Trabajamos desde el primer momento con previsión, cercanía al vecino, y evacuando o asistiendo a las familias que tienen problemas en esos lugares”, dijo Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio.

En Alto Verde, parte de las familias que debieron dejar sus viviendas por el avance del agua fueron alojadas en módulos habitacionales instalados en el barrio.