Entre Ríos tendrá un domingo muy cálido: cuándo podrían llegar las primeras lluvias de la semana

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipa un domingo 15 de noviembre sin lluvias en las ciudades relevadas, con máximas de 29 a 30 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y se cubrirá más hacia la noche.

En Paraná y Nogoyá, la mínima prevista es de 18 °C y la máxima, de 30 °C. Hacia la noche, la temperatura rondará los 25 °C en ambas ciudades.

Concordia, Federación y Federal también tendrán temperaturas de 18 a 30 °C. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la mañana será más fresca, con mínimas de 14 °C, y la máxima llegará a 29 °C.

El lunes seguirá cálido y el martes podrían volver las lluvias

El lunes 16 comenzará con más nubosidad en buena parte de Entre Ríos. Las máximas se mantendrán en 30 °C en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay llegarán a 28 °C.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante casi toda la jornada del lunes. En Paraná y Nogoyá, el pronóstico marca entre 0% y 10% para la noche.

El primer cambio en el tiempo se espera para el martes 17. Las siete ciudades relevadas tienen una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%, con posibles tormentas durante la primera mitad del día y chaparrones hacia la tarde y la noche.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles y el jueves

Para el miércoles 18 se prevé una disminución de la probabilidad de lluvias. Las máximas rondarán los 29 °C en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, y los 28 °C en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Durante la tarde y la noche del miércoles, el viento podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h en Concordia, Federación, Federal, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En Paraná y Nogoyá, se mantendría entre 13 y 22 km/h.

El jueves 19 volvería a aumentar la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, con valores del 10% al 40%. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la chance de lluvias para esa franja será de entre 0% y 10%.

Qué se espera para el viernes y el sábado

El viernes 20 podrían registrarse chaparrones en distintas ciudades de Entre Ríos. En Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la mayor chance de lluvias se concentrará en la primera mitad del viernes y bajará hacia la tarde. La máxima será de 26 °C en ambas ciudades y de 28 °C en las otras cinco.

Para el sábado 21, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada sin precipitaciones en las siete ciudades relevadas. Se espera nubosidad variable, con máximas de entre 28 y 29 °C.