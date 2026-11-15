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Sociedad Pronóstico provincial

Entre Ríos tendrá un domingo muy cálido: cuándo podrían llegar las primeras lluvias de la semana

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la nubosidad aumentará hacia la noche. El lunes seguirá cálido y el martes la probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% en las principales ciudades de la provincia.

15 de Noviembre de 2026
Calor en Paraná
Calor en Paraná

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la nubosidad aumentará hacia la noche. El lunes seguirá cálido y el martes la probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% en las principales ciudades de la provincia.

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipa un domingo 15 de noviembre sin lluvias en las ciudades relevadas, con máximas de 29 a 30 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y se cubrirá más hacia la noche.

 

En Paraná y Nogoyá, la mínima prevista es de 18 °C y la máxima, de 30 °C. Hacia la noche, la temperatura rondará los 25 °C en ambas ciudades.

 

 

Concordia, Federación y Federal también tendrán temperaturas de 18 a 30 °C. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la mañana será más fresca, con mínimas de 14 °C, y la máxima llegará a 29 °C.

 

El lunes seguirá cálido y el martes podrían volver las lluvias

 

El lunes 16 comenzará con más nubosidad en buena parte de Entre Ríos. Las máximas se mantendrán en 30 °C en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay llegarán a 28 °C.

 

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante casi toda la jornada del lunes. En Paraná y Nogoyá, el pronóstico marca entre 0% y 10% para la noche.

 

 

El primer cambio en el tiempo se espera para el martes 17. Las siete ciudades relevadas tienen una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%, con posibles tormentas durante la primera mitad del día y chaparrones hacia la tarde y la noche.

 

Cómo seguirá el tiempo el miércoles y el jueves

 

Para el miércoles 18 se prevé una disminución de la probabilidad de lluvias. Las máximas rondarán los 29 °C en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, y los 28 °C en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

 

Durante la tarde y la noche del miércoles, el viento podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h en Concordia, Federación, Federal, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En Paraná y Nogoyá, se mantendría entre 13 y 22 km/h.

El jueves 19 volvería a aumentar la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche en Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, con valores del 10% al 40%. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la chance de lluvias para esa franja será de entre 0% y 10%.

 

Qué se espera para el viernes y el sábado

 

El viernes 20 podrían registrarse chaparrones en distintas ciudades de Entre Ríos. En Paraná, Nogoyá, Concordia, Federación y Federal, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la mayor chance de lluvias se concentrará en la primera mitad del viernes y bajará hacia la tarde. La máxima será de 26 °C en ambas ciudades y de 28 °C en las otras cinco.

 

Para el sábado 21, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada sin precipitaciones en las siete ciudades relevadas. Se espera nubosidad variable, con máximas de entre 28 y 29 °C.

Temas:

nublado calor Temperaturas altas Entre Ríos tiempo Servicio Meteorológico
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