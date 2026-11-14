Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro, no le devolvieron el dinero y recibió más de $70 millones

Un juicio por un plan de ahorro automotor terminó con una indemnización de $70.660.326 a favor de una mujer de San Juan que había completado el pago de 84 cuotas para adquirir un vehículo Volkswagen. La Justicia consideró abusiva una cláusula contractual que la empresa utilizó para justificar la devolución parcial de los fondos y dejó firme la condena contra la administradora.

La demandante, María Alejandra Tobares, había contratado en febrero de 2015 un plan de ahorro en la concesionaria Goldstein para comprar un Volkswagen Take Up. Durante siete años abonó puntualmente las cuotas mediante débito automático, hasta completar el programa en mayo de 2022.

Sin embargo, una vez finalizado el contrato, la administradora Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados no restituyó la totalidad del dinero actualizado dentro del plazo de 30 días establecido para efectuar el reintegro. Según informó el portal sanjuanino 0264 Noticias, la empresa puso a disposición de la mujer apenas el 64% de los fondos aportados.

Por qué la Justicia consideró abusiva la cláusula

La compañía argumentó que la devolución dependía de la disponibilidad financiera del grupo de ahorro. Para justificar el pago parcial, señaló que existía un elevado nivel de morosidad entre los demás integrantes del círculo, situación contemplada en una cláusula del contrato.

Ante la falta de una solución, Tobares presentó un reclamo ante la Dirección de Defensa al Consumidor, que formuló cargos administrativos contra la firma. Posteriormente, inició una demanda civil por cumplimiento contractual y daños y perjuicios, con el patrocinio de los abogados Diego González Vila y Carolina Lanciani.

El juez Humberto Conti, titular del Cuarto Juzgado Civil, aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y declaró nula la cláusula cuestionada. Consideró que la administradora pretendía trasladar a la clienta los riesgos comerciales derivados del incumplimiento de otros ahorristas, pese a que ella había abonado todas sus cuotas.

La apelación que dejó firme la condena

El expediente llegó a la Sala IV de la Cámara Civil después de que ambas partes presentaran apelaciones. Sin embargo, durante la audiencia destinada a exponer oralmente los argumentos, los representantes legales de Volkswagen llegaron fuera del horario establecido.

Ante esa situación, los camaristas María Eugenia Varas, Juan Jesús Romero y Carlos Fernández Collado declararon desierto el recurso presentado por la empresa. De esta manera, quedó firme la condena de fondo y se dispuso que la restitución se realizara sin descontar gastos administrativos.

La resolución también estableció que el dinero debía calcularse tomando como referencia el valor actualizado de un vehículo equivalente al originalmente contratado. Para determinar el capital correspondiente a las 84 cuotas, se utilizó el precio de mercado de un Volkswagen Polo Trend, junto con los intereses acumulados desde junio de 2022.

Cómo se calcularon los más de $70 millones

La liquidación final alcanzó $70.660.326, una suma integrada principalmente por la devolución del capital actualizado y los intereses correspondientes al período transcurrido desde el incumplimiento contractual.

Además, la sentencia reconoció $2.000.000 por daño moral, con intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación. También impuso una sanción por daño punitivo equivalente a cinco Canastas Básicas Totales del Hogar Tipo 3 del INDEC, cuyo importe informado fue de $5.641.990, más las actualizaciones correspondientes.

El caso puso nuevamente en discusión las condiciones de los contratos de ahorro automotor y los límites de las cláusulas que condicionan la devolución del dinero al comportamiento financiero de otros integrantes del grupo.