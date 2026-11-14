El río seguirá creciendo y se estabilizaría en 5,82 metros hacia fines de mes en Paraná

El río mide 5.64 metros a las 9 de este sábado en Paraná y, de acuerdo a los registros de Prefectura a los que accedió Elonce, el curso de agua creció nueve centímetros desde la primera medición de este viernes. Ya estando por encima del nivel de evacuación, el Paraná subió 74 centímetros en lo que va del mes y se prevé que siga en ascenso.

En las imágenes registradas por Elonce se observa por ejemplo cómo el nivel del agua se acerca a los muelles de Bajada Grande, una de las zonas mas afectadas de la ciudad por la creciente del río y su avance hacia las áreas más bajas del barrio.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los 5,82 metros en Paraná hacia mediados de noviembre y mantenerse estabilizado en esos niveles hasta fin de mes.

Los valores previstos se ubican por encima de los niveles habituales para esta época del año. De acuerdo al informe hidrológico del INA, "el Paraná, aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se encuentra en ascenso en aguas medias altas (aguas medias altas/altas en Paraná), por encima de las marcas normales para la época del año, en sintonía con el tránsito en curso".

"Durante los próximos 7 días se prevé que continúe en ascenso en aguas medias altas (medias altas/altas en Paraná), si bien atenuándose progresivamente, con perspectiva en plazo de 7 - 14 días de continuar al menos oscilante/estable en punta en dicho intervalo (culminación)", indica el informe del organismo nacional.

Según el INA, "es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal".

Las alturas del río Paraná en Entre Ríos

La situación también se agravó en otras localidades entrerrianas. En La Paz, el río alcanzó los 6.30 metros, 15 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros.

Según las proyecciones del INA, el Paraná podría descender a los 6.20 metros hacia el 17 de noviembre en esa localidad del norte provincial y bajar aun más al umbral de los 6 metros para el 24 de este mes.

En Hernandarias, la altura llegó a 6.43 metros, superando en 43 centímetros el umbral de evacuación. Por su parte, en Diamante, el Paraná registró 5.74 metros, 24 centímetros por encima del nivel de evacuación fijado en 5,50 metros.

En Santa Elena, el río alcanzó los 6.41 metros, se mantiene estacionario respecto de la última medición del viernes y permanece por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

En tanto, Victoria registró una altura de 4.38 metros, todavía 22 centímetros por debajo del nivel de alerta y 52 centímetros del umbral de evacuación.