Cesó alerta amarilla por tormentas y pronostican hasta 31°C de máxima para Paraná

Cesó la alerta amarilla por tormentas que regía para Entre Ríos. Sin embargo, la situación más delicada del sábado estará fuera del territorio entrerriano, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por tormentas para el norte de Córdoba y de San Luis, el sur de La Rioja, el sureste de San Juan, el sur de Santiago del Estero, el centro y norte de Santa Fe, el oeste de Corrientes y el sur de Chaco.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por tormentas en el centro-oeste de Santa Fe. En Corrientes, la advertencia amarilla cubrirá el resto del territorio provincial. La misma condición alcanzará a Misiones, el norte de Chaco y el este de Formosa.

Hacia el noroeste, la alerta amarilla estará vigente en el este de Jujuy, el centro y este de Salta, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y casi toda Catamarca, con excepción del sector cordillerano. La nómina se completa con el centro de La Rioja.

Más de 11 provincias bajo alerta por tormentas (fuente SMN)

El pronóstico para el resto de Entre Ríos

En tanto, para este sábado en Paraná se espera una jornada con hasta 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre la mañana y tarde, respectivamente, mejorando hacia la noche. Se pronostica una mínima de 21°C y una máxima que podría llegar a los 31°C con vientos leves del oeste rotando al sur y luego al sudeste.

Para el domingo, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 20 y 29°C con vientos leves predominantes del este hacia la tarde noche. Mientras que para el lunes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana y desmejorando hacia la tarde con hasta 40% de probabilidad de chaparrones; las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28°C con vientos leves del sur rotando al sudoeste.

Para Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá, el pronóstico del SMN anticipó un sábado con lluvias y tormentas aisladas con una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 31. Mientras que para Victoria y Gualeguay se anuncia cielo mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 29°C.

En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las condiciones previstas serán similares, con probabilidades de chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde con temperaturas que rondarán entre los 22 y 31°C.

En Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, las temperaturas serán algo más moderadas respecto del centro y norte de Entre Ríos. Para este sábado, el SMN anticipó una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche.