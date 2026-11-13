Huevos blancos o colorados: qué diferencias tienen y cuáles conviene comprar

Los huevos blancos o colorados son habituales en las góndolas argentinas, pero todavía existen dudas sobre sus diferencias nutricionales y cuál resulta más conveniente comprar. Aunque muchas personas consideran que los huevos de cáscara marrón son más naturales o saludables, el color no determina su calidad, frescura ni contenido nutricional. La principal diferencia está en la genética de las gallinas que los producen.

A igual tamaño y frescura, ambos tipos de huevos aportan prácticamente las mismas cantidades de proteínas, grasas, vitaminas y calorías. Por lo tanto, pagar más por un huevo colorado no significa necesariamente adquirir un alimento de mayor calidad.

La comparación adquiere relevancia en Argentina, uno de los países con mayor consumo de huevos del mundo. Según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), durante 2025 se consumieron aproximadamente 398 huevos por habitante, mientras que para 2026 se proyectaron 430 unidades por persona.

Por qué existen huevos blancos y colorados

El color de la cáscara depende principalmente de la raza y la genética de la gallina. Durante la formación del huevo, algunas razas incorporan un pigmento denominado protoporfirina, responsable de la tonalidad marrón.

Entre las gallinas que producen huevos colorados se encuentran las razas Rhode Island Red y Plymouth Rock. En cambio, otras variedades ponen huevos de cáscara blanca. Esta característica no está relacionada con la frescura ni con las condiciones de alimentación.

En Argentina predominan los huevos blancos. De acuerdo con CAPIA, durante 2025 había aproximadamente 62,7 millones de gallinas ponedoras, de las cuales el 74% producía huevos blancos y el 26% restante, colorados. Esta diferencia explica la mayor presencia de huevos blancos en supermercados, almacenes y distribuidoras.

¿Los huevos colorados son más nutritivos?

Una de las creencias más extendidas sostiene que los huevos colorados son más saludables que los blancos. Sin embargo, ambos presentan valores nutricionales prácticamente equivalentes cuando se comparan unidades del mismo tamaño y similares condiciones de producción.

El color de la cáscara tampoco determina el sabor. Las diferencias que pueden percibirse están relacionadas con otros factores, como la alimentación de las gallinas, la frescura y las condiciones de conservación.

Lo que sí puede cambiar es la tonalidad de la yema. Su color amarillo o anaranjado depende de los pigmentos presentes en los alimentos que consume el ave, como el maíz. Del mismo modo, los huevos enriquecidos con omega 3 obtienen esa característica a partir de la dieta de las gallinas y no del color de su cáscara.

Cuánto cuestan los huevos blancos y colorados

Los huevos colorados pueden presentar mayores costos de producción porque las razas que los ponen suelen ser más grandes y consumir más alimento. Además, representan una proporción menor del total de gallinas ponedoras del país.

Sin embargo, el color no es el principal factor que determina el precio al consumidor. El tamaño, la presentación y el comercio donde se realiza la compra pueden generar diferencias más importantes.

Un relevamiento de precios realizado el 11 de noviembre mostró que el maple de 30 huevos blancos costaba entre $4.800 y $9.990, según el tamaño y el punto de venta. Esto representaba valores de entre $160 y $333 por unidad. En comparación, una presentación de 15 huevos colorados se comercializaba a $3.885 en una verdulería online, equivalente a aproximadamente $259 por huevo. De esta manera, los colorados resultaban más caros que algunas alternativas blancas, pero más económicos que otras.