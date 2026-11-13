Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora en diciembre 2026

Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026. La actualización modificará los valores por hora y los sueldos mensuales de todas las categorías. Conocé las escalas.
Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026, según el acuerdo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización alcanzará a todas las categorías del sector y modificará tanto las remuneraciones por hora como los salarios mensuales.
Para el personal que realiza tareas generales con retiro, categoría que incluye las actividades habituales de limpieza y mantenimiento del hogar, el valor mínimo de la hora pasará a $4.237,25. En noviembre, ese importe se ubicó en $4.170,52, por lo que la diferencia será de $66,73 por cada hora trabajada.
El incremento forma parte del esquema de actualizaciones salariales previsto para los últimos meses del año. Además, desde noviembre quedó completada la incorporación al salario básico de la suma extraordinaria que se había abonado en agosto.
Cuánto cobrarán por hora las empleadas domésticas en diciembre
Los valores mínimos por hora dependerán de la categoría laboral y de las funciones que desempeñe cada trabajador. Para diciembre, las remuneraciones correspondientes al personal con retiro serán las siguientes:
Supervisores: $5.002,21 por hora.
Personal para tareas específicas: $4.770,72 por hora.
Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 por hora.
Personal para tareas generales: $4.237,25 por hora.
En el caso de los caseros, la escala contempla una remuneración específica para la modalidad sin retiro, debido a que estos trabajadores residen en el establecimiento donde prestan sus servicios.
Los importes establecidos representan los salarios mínimos legales para cada actividad. Los empleadores podrán acordar remuneraciones superiores, pero no inferiores a las fijadas para la categoría correspondiente.
Los sueldos mensuales de las empleadas domésticas en diciembre
El aumento del 1,6% también impactará en las remuneraciones mensuales de quienes trabajan con retiro y sin retiro. Los nuevos valores mínimos para una jornada completa serán:
Supervisores: $624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro.
Personal para tareas específicas: $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro.
Caseros: $571.280,64.
Asistencia y cuidado de personas: $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro.
Personal para tareas generales: $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro.
Estos salarios corresponden a una jornada laboral completa de 48 horas semanales. Cuando la prestación de servicios comprende una cantidad menor de horas, la remuneración debe determinarse según la modalidad de contratación y las disposiciones laborales aplicables.
También corresponde considerar los adicionales establecidos por la normativa vigente, como antigüedad y zona desfavorable, cuando resulten aplicables.
Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas
En diciembre, el personal de casas particulares deberá recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. El importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre.
Para una empleada doméstica de tareas generales con retiro que haya trabajado durante todo el semestre y cuyo mejor sueldo mensual sea el básico de diciembre, de $519.825,60, el aguinaldo será de $259.912,80.
En el caso de una trabajadora de tareas generales sin retiro, con un sueldo mensual de $571.280,64, el medio aguinaldo alcanzaría los $285.640,32, siempre que esa remuneración sea la mayor del semestre y corresponda el período completo.