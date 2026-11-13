Neuquen hizo historia en la Copa de Campeones: “No sé si podemos pedir mucho más”

REDACCIÓN ELONCE
Neuquen alcanzó los cuartos de final de la Copa de Campeones de futsal y terminó entre los ocho mejores equipos del país. Lautaro Etienot analizó en Elonce la histórica participación, las dificultades físicas y el crecimiento del deporte entrerriano.
Neuquen hizo historia en la Copa de Campeones de futsal 2026, disputada en Tucumán, al alcanzar los cuartos de final y ubicarse entre los ocho mejores equipos del país en su primera participación en el certamen. Lautaro Etienot, jugador del conjunto paranaense, dialogó con El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y realizó un balance de la experiencia, marcada por la exigencia física, el nivel de los rivales y el acompañamiento recibido desde Entre Ríos.
El equipo conocido como el Pingüino comenzó su participación con una victoria por 3 a 2 frente a Rivadavia de Misiones, luego empató 1 a 1 con Pachangueros de Corrientes y cerró la fase de grupos con una derrota por 2 a 0 ante Totis de Chaco. Esos resultados le permitieron avanzar como uno de los mejores terceros y disputar los cuartos de final frente a Andes Talleres de Mendoza, donde cayó por 6 a 0.
Etienot explicó que el plantel llegó al campeonato después de una temporada exigente, con dificultades físicas que terminaron influyendo en su rendimiento. "La realidad es que se acerca lo más posible a lo que es el profesionalismo. Conlleva una demanda física muy alta y son torneos que muchas veces no los gana el mejor equipo técnicamente, sino que lo termina ganando el que mejor llega físicamente, el menos mermado", expresó.
El crecimiento del futsal entrerriano y las diferencias con Mendoza
Durante la entrevista, el futbolista destacó el nivel de los equipos mendocinos, especialmente Andes Talleres, al que consideró uno de los principales candidatos al título. También reconoció que Entre Ríos todavía tiene aspectos por desarrollar para competir en igualdad de condiciones con las principales potencias nacionales.
"Ya nos han ganado muchos años, nosotros lo estamos emparejando, pero hay muchos jugadores que ya han tenido roce intercontinental, que han jugado en Europa, que han tenido la chance de jugar profesionalmente y son detalles que terminan marcando la diferencia. Muchos son selección argentina", señaló.
No obstante, Etienot valoró los avances registrados en el futsal provincial, particularmente en la preparación física, el trabajo táctico y la formación de jugadores. Consideró que la participación de Neuquen reflejó una evolución que años atrás parecía difícil de alcanzar.
"Hace dos o tres años, en una División de Honor o en una Copa de Campeones, ver un equipo de Entre Ríos entre los mejores ocho era imposible. Hoy lo logramos y, si vos me preguntás, creo que la zona que tuvimos la podríamos haber hasta ganado. Se nos escapa por detalles y así son estos torneos", manifestó.
La lesión que complicó el partido ante Andes Talleres
La eliminación frente al conjunto mendocino dejó sensaciones encontradas dentro del plantel. Aunque Neuquen consiguió una clasificación histórica, sus jugadores consideraron que podían haber ofrecido mayor resistencia en el encuentro de cuartos de final.
Etienot explicó que el equipo había preparado una estrategia para mantener un resultado ajustado, pero una lesión temprana modificó los planes del entrenador Jonás Jaime. El cierre titular sufrió un inconveniente físico cuando apenas habían transcurrido tres minutos, lo que obligó a realizar cambios en plena competencia.
"Todo el planteo de juego que habíamos armado durante el día anterior se cae muy pronto. Nos cachetean muy rápido, llegan sus goles en los primeros minutos, nuestro cierre se rompe, tuvimos que empezar a buscar alternativas sobre el partido y eso hizo que se complique todo, pero sinceramente estoy súper conforme", relató.
El orgullo de representar a Neuquen y el apoyo recibido
Más allá del resultado deportivo, el jugador resaltó la identidad del plantel y la decisión de mantener una base de futbolistas propios, incluso frente a instituciones que incorporan refuerzos para disputar competencias nacionales.
"Nosotros, siendo un poco más grandes o más chicos, compitiendo más o menos, cuidamos nuestra base, venimos con nuestros jugadores, nuestras ideas de juego no cambian, nuestro comportamiento como deportistas tampoco. Tratamos siempre de pregonar y llevar lo que es Neuquen con mucho orgullo, sin necesidad de ayuda de nadie", sostuvo.
El acompañamiento de los simpatizantes también ocupó un lugar importante en su balance. Etienot reconoció que la experiencia generó emociones dentro del grupo, especialmente por los mensajes recibidos desde Paraná y otros puntos de Entre Ríos.
"Primero creo que mucha emoción. Muy conmovidos todos, lo vivimos mucho a flor de piel porque se sintió mucho apoyo desde la ciudad, desde la provincia, así que por ese lado muy conmovidos con todo lo que sucedió", expresó.
El próximo objetivo de Neuquen y el sueño de Etienot
Tras finalizar su participación en Tucumán, el plantel tenía previsto regresar a Paraná el domingo. Mientras tanto, los jugadores aprovecharían los últimos días para observar las semifinales y la final del campeonato, además de recorrer algunos lugares turísticos.
De cara al cierre de la temporada, Etienot adelantó que el equipo buscará recuperarse físicamente y concentrarse en la Copa Paraná, competencia que aparece como el último objetivo deportivo del año.
"Estamos en un año de transición, de mucho recambio, pero queda la Copa Paraná, que es la última bala. Equipos de la elite, la A y la B, así que ir a ganarla. Es la última bala. Queremos ganarla", afirmó.
En el plano personal, el futbolista también reconoció que mantiene la ilusión de continuar creciendo y alcanzar una convocatoria nacional. "Uno que ya está un poco más maduro, que tiene muchos años en este deporte, busca empezar a triunfar a nivel nacional, a evolucionar un poquito más, a soñar como sueño yo con una preselección nacional", manifestó.
Finalmente, dedicó unas palabras al acompañamiento de su familia y de los integrantes del club, a quienes consideró fundamentales para sostener su carrera deportiva.
"Así haya jugado horrible, que te acompañen y te digan que te vieron es lo que llena el alma", concluyó Etienot, después de una participación que dejó a Neuquen entre los ocho mejores equipos de la Copa de Campeones 2026.