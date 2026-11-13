Alicia Sosa, integrante de Cáritas de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, protagonizó un emotivo encuentro con el papa León XIV en Luján. Las imágenes reflejaron su reacción al acompañar al pontífice durante su visita.
La emoción de una integrante de Cáritas Paraná al caminar junto al papa León XIV quedó reflejada en imágenes registradas durante la visita del pontífice a Luján, el pasado miércoles 11 de noviembre. La protagonista fue Alicia Sosa, integrante de Cáritas de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, quien tuvo la oportunidad de acompañar de cerca al Santo Padre.
El encuentro se produjo durante una de las actividades que el papa León XIV desarrolló en su visita a la Argentina. Las imágenes mostraron a la mujer visiblemente emocionada mientras caminaba junto al pontífice, en un momento que fue destacado por Cáritas Paraná.
Desde la institución compartieron el registro de la experiencia y resaltaron su significado para la comunidad. La participación de Sosa permitió que una representante de la organización parroquial de Paraná estuviera presente en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la visita papal.
Un momento histórico para Cáritas Paraná
La presencia de Alicia Sosa junto al papa León XIV adquirió especial relevancia para Cáritas Paraná, desde donde calificaron la experiencia como histórica.
Las imágenes difundidas mostraron la reacción de la integrante de la institución durante el recorrido, en una escena marcada por la cercanía con el pontífice y la emoción del encuentro.
Sosa forma parte de Cáritas de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, una comunidad religiosa de Paraná. Su participación en la actividad desarrollada en Luján quedó registrada como uno de los momentos especiales que vivieron representantes entrerrianos durante la visita de León XIV al país.