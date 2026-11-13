Se agotó el libro autobiográfico de la entrerriana que se lo regaló al Papa durante su visita al Cottolengo

El libro de Marta Griselda Torres, una entrerriana de 78 años que le regaló su autobiografía al papa León XIV, se agotó después del encuentro que mantuvo con el Pontífice durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre. Desde la institución confirmaron que comenzaron a trabajar en una reedición y que próximamente informarán cuándo volverán a estar disponibles los ejemplares.

La obra, titulada Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, tiene 114 páginas y reconstruye una historia atravesada por problemas de salud, el abandono de su madre y la búsqueda de un hogar. Marta nació el 12 de noviembre de 1948 en María Grande, Entre Ríos, y encontró en el Cottolengo una comunidad que la acompañó durante gran parte de su vida.

Durante la visita papal, fue elegida para hablar en representación de las personas que residen en la institución. Con el acompañamiento de su psicopedagoga, preparó unas palabras y entregó personalmente un ejemplar de su libro a León XIV. “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas”, expresó. El Papa escuchó su testimonio y le obsequió un rosario.

Una infancia marcada por el abandono de su madre

Marta fue la menor de ocho hermanos y nació con parálisis cerebral y dificultades visuales. Desde pequeña atravesó tratamientos médicos, internaciones y procesos de rehabilitación que condicionaron sus primeros años.

Sin embargo, uno de los acontecimientos que más profundamente marcaron su vida ocurrió el 11 de noviembre de 1955, cuando estaba por cumplir siete años. Su madre, Celia, salió de la casa familiar y nunca regresó. Antes de marcharse, le había prometido que volvería con alfajores.

La niña esperó durante mucho tiempo, pero aquella promesa nunca se cumplió. Su padre y sus hermanos asumieron su cuidado, aunque la ausencia materna continuó acompañándola. En su autobiografía recordó que, cuando uno de sus hermanos le preguntó por qué seguía extrañando a su madre después de lo sucedido, respondió: “Pero era mi mamá”.

La búsqueda de un hogar y una nueva oportunidad

Con el paso de los años, Marta recorrió distintas instituciones en busca de atención y alojamiento permanente. Algunas ofrecían tratamientos temporales y otras no contaban con los recursos necesarios para acompañarla.

EL EMOTIVO MENSAJE DE UNA MUJER CON PARÁLISIS CEREBRAL QUE CONMOVIÓ AL PAPA Marta Griselda Torres, residente del Cottolengo Don Orione, compartió su historia de vida ante León XIV durante la visita del pontífice a Claypole. La mujer contó que encontró en la institución un lugar donde sentirse querida y aceptada. También le entregó al Papa un libro que escribió sobre su vida, con la esperanza de ayudar a otras personas. Conmovido por su relato, León XIV le agradeció y le regaló un rosario. “Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios”, le dijo. Testimonios de Marta Griselda Torres en el Cottolengo Don Orione “Un lugar donde fui recibida, alojada y querida, me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz”. “Santo Padre hoy le entrego este libro que es parte de mi vida, espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas, se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas”. (+) en Clarín: https://t.co/BIXmRYCbIS — Clarín (@clarincom) November 9, 2026

Durante ese recorrido encontró oportunidades para desarrollar nuevas habilidades. Aprendió braille, utilizó una máquina de escribir, recibió formación musical y estudió guitarra y piano.

En 1964 ingresó al Cottolengo de Los Polvorines y, cinco años después, se trasladó al establecimiento de Claypole. Allí encontró un espacio de pertenencia y construyó vínculos que se mantuvieron durante décadas. También profundizó su formación religiosa y llegó a enseñar catecismo.

La carta a su madre y el valor del perdón

La autobiografía está dividida en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. En cada una, la autora recuperó experiencias familiares, recuerdos de su infancia y las personas que la acompañaron.

El último capítulo está dedicado a Celia, su madre, quien falleció el 5 de mayo de 1985. Allí reconstruyó los años de espera, el dolor provocado por su ausencia y los recuerdos de afecto que conservaba de ella.

Después de repasar aquella historia, Marta escribió una frase que sintetizó su decisión de dejar atrás el resentimiento: “Bueno, mamá, te perdono todo”.

Desde sus convicciones religiosas, también manifestó la esperanza de reencontrarse con su madre en el cielo.

El mensaje que Marta quiso transmitir al Papa

La decisión de escribir su autobiografía estuvo vinculada con su deseo de acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares. Durante años había buscado una manera de compartir su experiencia hasta que encontró en la escritura una posibilidad de hacerlo.

“Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, expresó.

En el prefacio aclaró que no pretendía obtener reconocimiento personal, sino transmitir un mensaje sobre la importancia del afecto, la educación, las oportunidades y el acompañamiento.

El encuentro con León XIV permitió que su historia alcanzara una difusión mucho mayor. La repercusión se reflejó en el agotamiento de los ejemplares y en la decisión de preparar una nueva edición.

Así, la historia de una mujer nacida en María Grande, que convirtió sus experiencias de dolor en un mensaje de esperanza y perdón, llegó hasta las manos del Papa y despertó el interés de nuevos lectores.